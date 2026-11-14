إحباط هجوم في باريس.. مجموعة نازية جديدة إسبانية خططت لإطلاق النار عشوائياً

فككت سلطات إنفاذ القانون في إسبانيا جماعة النازيين الجدد «نوكلاو ناسيونال»، واعتقلت نحو عشرة من أعضائها، بينهم المتحدثة باسم التنظيم إيزابيل بيرالتا، التي كانت تخطط لحضور مظاهرة في باريس يوم 19 أكتوبر وإطلاق النار، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية مساء اليوم الجمعة.

وفقًا للتقارير، نُفذت الاعتقالات في 6 نوفمبر، وبعد ذلك أعربت بيرالتا، التي منعتها التزامات العمل من الوصول إلى باريس، عن أسفها لأنها لم تتمكن من «حمل بندقية وإطلاق النار عشوائيًا».

وفقًا لملف التحقيق الذي اطلعت عليه صحيفة «إل باييس» الإسبانية، داهم المحققون منزل بيرالتا وضبطوا 13 بندقية وثلاثة مسدسات ونحو عشر علب ذخيرة، وكان أحد الأسلحة يحمل شعار وحدة إسبانية قاتلت إلى جانب الجيش النازي في الحرب العالمية الثانية. كما عُثر أثناء تفتيش منزلها على سكاكين تحمل صلبانًا معقوفة، وتمثال لهتلر في غرفة الجلوس، ولوحة لصليب معقوف، وتمثال لنسر الرايخ الثالث، وقبضة حديدية تحمل رمزًا نازيًا، ونحو عشر سكاكين أخرى في الشرفة.

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وفقًا لمصادر التحقيق، فإن الناشطة «مستعدة للتضحية بحياتها للدفاع عن أيديولوجيتها»، وأفادت الصحافة الإسبانية بأن المجموعة كانت تعتزم الإعداد لانقلاب في البلاد. كما تكشف بيانات المحكمة أن بعض أعضاء المجموعة تواصلوا مع جنود من كتيبة «آزوف» في أوكرانيا. وأصدرت المحكمة في خيخون أمس أمرًا بتعليق نشاط المنظمة وإغلاق مكاتبها وحجب المحتوى الرقمي للموقوفين.