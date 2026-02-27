تم تخريب تمثال ونستون تشرشل البرونزي، رئيس وزراء بريطانيا السابق، الذي يقف على بعد أمتار قليلة فقط من البرلمان البريطاني في ساحة البرلمان بلندن، الليلة الماضية (الجمعة). هذا ورُشت على التمثال كتابات مسيئة وتصريحات سياسية منها: "مجرم حرب صهيوني"، "أوقفوا الإبادة الجماعية"، "لن يتكرر أبداً - هذا يحدث الآن" و"عولمة الانتفاضة". كما ظهرت على قاعدة التمثال كتابة بالهولندية: "تحيات من لاهاي".

التمثال، الذي كُشف عنه في عام 1973، يقف في قلب أحد الميادين المركزية في لندن ويُعتبر من أبرز الشخصيات التاريخية في الذاكرة العامة البريطانية.

حراس التراث العاملون نيابة عن سلطة "لندن الكبرى" حاولوا تغطية الغرافيتي باستخدام بلاستيك أسود وإعادة المكان إلى حالته الأصلية. الحراس مسؤولون عن مراقبة حالة التماثيل والحدائق في ساحة ترافلغار وساحة البرلمان، وفقًا للمعلومات التي قُدمت حسب طلب حرية المعلومات لعام 2016.

شهود عيان أفادوا بأن المنطقة أُغلقت خلال عمليات التنظيف، والسلطات باشرت بالفعل تحقيقًا لتحديد مرتكبي التخريب وفهم دوافعهم.

لماذا تشرشل بالذات؟

يعتبر ونستون تشرشل شخصية مركزية في التاريخ البريطاني، وخلال حياته كان معروفًا بدعمه الصهيوني وبموقفه الداعم للشعب اليهودي. منذ بدايات مسيرته السياسية، في عام 1905، عارض بشدة القوانين التي قيدت حقوق اليهود وعبّر عن اعترافه بحق الشعب اليهودي في حياة مستقلة. على مر السنين عمل على تعزيز الصهيونية، دعم الهجرة اليهودية وساهم في تمويل الاستيطان اليهودي، بما في ذلك دعمه لتأسيس اللواء العبري خلال الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من أن تشرشل لم ينجح دائمًا في تغيير سياسة الحكومة البريطانية، فإن خطاباته وأفعاله على مر السنين كانت تدل على التزامه بفكرة "وطن قومي لليهود في أرض إسرائيل".

بموازاة ادوره الصهيوني، يثير تشرشل أيضًا جدلًا تاريخيًا بسبب سياساته خلال فترة الهولوكوست، خاصة تجاه اللاجئين اليهود. سياسة الكتاب الأبيض التي انتهجتها حكومته حدّت من الهجرة اليهودية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، وفعليًا منعت مئات الآلاف من اليهود من الفرار من الهولوكوست. وعليه، أصبح تمثاله في ساحة البرلمان في لندن على مر السنين رمزًا معقدًا: بالنسبة للكثيرين هو بطل وزعيم صهيوني، لكن بالنسبة لآخرين هو شخصية مثيرة للجدل بسبب أفعاله وقراراته السياسية.