كارثة في احتفالات رأس السنة الجديدة في سويسرا: عشرات القتلى جراء انفجار عنيف

كارثة في احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة في سويسرا: عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم في انفجار وقع الليلة (بين الأربعاء والخميس) في منتجع التزلج الفاخر "كرانس-مونتانا". السلطات في البلاد أفادت أن ما لا يقل عن 100 شخص أصيبوا، ومعظمهم في حالة خطيرة.

أفادت وزارة الخارجية الإيطالية بأنها تلقت معلومات من شرطة سويسرا تشير إلى مقتل حوالي 40 شخصًا في الانفجار. ولا يوجد تأكيد رسمي لهذا الرقم من السلطات حتى هذه اللحظة.

https://x.com/i/web/status/2006612390100832438 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وقع الانفجار في المكان حوالي الساعة 1 ليلاً بتوقيت سويسرا. الشرطة المحلية أفادت بأنه لا توجد شبهات لعمل إرهابي. أظهرت مقاطع فيديو غير موثوقة نُشرت على الشبكات الاجتماعية وجود حريق في المنطقة التي أُقيمت فيها الاحتفالات. كرانس-مونتانا هي بلدة تزلج فاخرة تقع في قلب جبال الألب السويسرية، على بعد حوالي ساعتين بالسيارة من برن، عاصمة سويسرا.