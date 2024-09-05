ناشط في داعش (18 عاما) من أصول بوسنية: هذا هو منفذ عملية إطلاق النار تجاه القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ

شاب نمساوي يبلغ من العمر حوالي 18 عامًا، يُدعى أمارا آي ومعروف لدى السلطات باعتباره إسلاميًا مرتبطًا بتنظيم داعش، هو مطلق النار في الهجوم الذي وقع صباح اليوم بالقرب من القنصلية الإسرائيلية ومركز التوثيق النازي في وسط ميونيخ بألمانيا. وأكدت ألمانيا رسميا أن هدف الهجوم كان القنصلية، والذي تزامن على وجه الخصوص مع ذكرى مقتل الرياضيين الإسرائيليين الـ11 في أولمبياد ميونيخ عام 1972.

AP Photo/Matthias Schrader

في الساعة 9:10 من صباح اليوم، سمع دوى إطلاق نار في وسط ميونيخ، حيث شوهد المسلح وهو يفر خلف مبنى مركز التوثيق النازي وهو يحمل مسدسًا طويلًا. وفي وقت سابق، فتح النار على مركز للشرطة، وحاول الهرب، لكن الضباط أطلقوا النار عليه فقُتل. ولا يوجد ضحايا أو مشتبه بهم آخرين في الحادث.

توثيق لإطلاق النار:

https://x.com/i/web/status/1831670058294153376 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

السيارة التي قادها إلى مسرح الجريمة كانت تحمل لوحة ترخيص سالزبورغ في النمسا. وبحسب التقارير، فإن مطلق النار كان من أصول بوسنية لكنه عاش في النمسا. وفي العام الماضي، تم إبلاغ السلطات عنه للاشتباه في عضويته في منظمة إرهابية ونشر دعاية داعش. وعثرت السلطات في النمسا على دعاية متطرفة على هاتفه المحمول، لكن مكتب المدعي العام ألغى الملف منذ ذلك الحين. واستنادًا إلى صور الهجوم، يشتبه خبير الأسلحة لارس فينكلسدورف في أنه استخدم بندقية آلية من نوع M1 كاربين مع حربة.

ووصف أحد شهود العيان الدقائق الدرامتيكية من إطلاق النار"استغرق الأمر بضع دقائق حتى طارده ضباط الشرطة الأوائل. وبعد ذلك، أطلقوا عليه النار ما لا يقل عن 30-40 مرة. ثم سمعتهم وهم يصرخون: إنه ملقى على الأرض، ولم يعد يتحرك،" . وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن المهاجم أصيب عدة مرات في الجزء العلوي من جسده. وأعلن طبيب الطوارئ وفاته بعد حوالي ساعة. وقد تولى المكتب المركزي لمكافحة التطرف والإرهاب التحقيق.