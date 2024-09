ناشط في داعش (18 عاما) من أصول بوسنية: هذا هو منفذ عملية إطلاق النار تجاه القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ

شاب نمساوي يبلغ من العمر حوالي 18 عامًا، يُدعى أمارا آي ومعروف لدى السلطات باعتباره إسلاميًا مرتبطًا بتنظيم داعش، هو مطلق النار في الهجوم الذي وقع صباح اليوم بالقرب من القنصلية الإسرائيلية ومركز التوثيق النازي في وسط ميونيخ بألمانيا. وأكدت ألمانيا رسميا أن هدف الهجوم كان القنصلية، والذي تزامن على وجه الخصوص مع ذكرى مقتل الرياضيين الإسرائيليين الـ11 في أولمبياد ميونيخ عام 1972.

في الساعة 9:10 من صباح اليوم، سمع دوى إطلاق نار في وسط ميونيخ، حيث شوهد المسلح وهو يفر خلف مبنى مركز التوثيق النازي وهو يحمل مسدسًا طويلًا. وفي وقت سابق، فتح النار على مركز للشرطة، وحاول الهرب، لكن الضباط أطلقوا النار عليه فقُتل. ولا يوجد ضحايا أو مشتبه بهم آخرين في الحادث.

توثيق لإطلاق النار:

https://x.com/i/web/status/1831670058294153376