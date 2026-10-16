نشرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، (الخميس) نتائج استطلاع رأي تفيد بأن 46%، أي ما يقارب نصف المسلمين في فرنسا، سيفكرون في مغادرة البلاد إذا تم انتخاب زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، لرئاسة فرنسا في الانتخابات المقبلة التي ستجرى بعد حوالي نصف عام.

في المقابل، يرى 44% من يهود فرنسا في صعود حزب اليسار المتطرف إلى السلطة سبباً محتملاً لهجرتهم. في وقت سابق من هذا الشهر، صرّح أيضاً رئيس اتحاد أرباب العمل الفرنسي، باتريك مارتين، بأنه سيغادر فرنسا إذا فاز جان-لوك ميلانشون، زعيم حزب اليسار المتطرف.

وجد الاستطلاع أيضًا أن ثلثي سكان فرنسا يخشون من تزايد الهجمات والتمييز ضد الأشخاص المتدينين، وهي نسبة ارتفعت إلى 80% بين المسلمين. هذا الخوف يدفع 27% من المسلمين إلى الرغبة في تقييد ارتداء الرموز الدينية الظاهرة في الأماكن العامة، مثل الحجاب.

كذلك، بالنسبة لأكثر من واحد من كل ثلاثة فرنسيين (41%)، فإن العصيان المدني، الذي يدعمه بالفعل رئيس بلدية سان دوني في باريس، هو "شكل عمل مشروع". ليس من المستغرب أن 75% من ناخبي جان-لوك ميلانشون يقولون إنهم حتى مستعدون لرفض احترام القوانين التي يرونها غير عادلة، وهذا هو أيضاً تطلع 45% من موظفي الدولة.

مع المناخ الاجتماعي المتوتر أصلاً في فرنسا، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة واحتجاجات الطلاب، 38% من الفرنسيين سيأخذون في الاعتبار المشاركة في إضراب عام إذا أعلنت النقابات ذلك في حال فوز مارين لوبان.