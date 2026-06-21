نورس سرق لقمة واحدة.. والنتيجة قد تكون 18 شهراً خلف القضبان

يواجه رجل في إسبانيا احتمال السجن لمدة تصل إلى 18 شهراً، بعد اتهامه بقتل طائر نورس يُشتبه بأنه سرق طعاماً من طبقه داخل أحد المقاهي بمدينة خيخون الساحلية شمال البلاد، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإسبانية.

ووفقاً لتقارير محلية وشهادات شهود عيان، كان الرجل يجلس في شرفة أحد المقاهي عندما انقض طائر النورس على طاولته وانتزع قطعة من "البينتشو"، وهي وجبة خفيفة شهيرة تُقدّم في الحانات والمقاهي الإسبانية.

وأشارت الروايات إلى أن الرجل ردّ بعنف على الواقعة، ما تسبب بإصابة الطائر بجروح خطيرة أدت إلى نفوقه لاحقاً، رغم محاولات بعض الموجودين في المكان تقديم المساعدة له.

وتدخلت الشرطة عقب الحادثة وأوقفت المشتبه به للتحقيق بتهم مرتبطة بالإساءة للحيوانات، في ظل قوانين حماية الحيوانات المعمول بها في إسبانيا، والتي قد تصل عقوباتها في بعض الحالات إلى السجن.

وأثارت القضية نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط العامة، حيث اعتبر كثيرون أن رد الفعل كان مبالغاً فيه، بينما رأى آخرون أن الجدل فتح باباً أوسع للنقاش حول التعامل مع قضايا الرفق بالحيوان وتطبيق القوانين المتعلقة بها.