التوتر يتصاعد: هل تقف روسيا وراء الهجوم على المطار في ألمانيا؟

ادعت السلطات في ألمانيا اليوم (الأربعاء) أن روسيا تقف وراء محاولة تفجير الطائرة المسيّرة في مطار لايبزيغ/هاله الواقع في شرق البلاد الشهر الماضي. الطائرة المسيّرة، التي كانت تحمل مواد متفجرة، تم اكتشافها في الرابع من آب/أغسطس بالقرب من طائرات نقل أوكرانية – لكنها لم تنفجر، على ما يبدو لأنها كانت معطلة.

في ألمانيا يشتبهون بأن طائرة بدون طيار ثانية اصطدمت بطائرة نقل قريبة. كما أفيد أنه بعد عشرة أيام، تم العثور على طائرة بدون طيار ثالثة. وادعى وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، أن الهجوم يتوافق مع "نمط من العمليات الروسية في أوروبا" وقدر أن البلاد "قد تكون هدفًا مرة أخرى".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعم الليلة الماضية أن ألمانيا "زرعت أدلة" بهدف اتهام موسكو بمحاولة الهجوم على المطار - لكنه لم يقدم أي أدلة على ذلك. في الوقت نفسه، وصفت السفارة الروسية في برلين المزاعم بأن موسكو تقف وراء الهجوم بأنها "عبثية".

من ناحية أخرى، ادعى وزير الداخلية الألماني خلال مؤتمر صحفي أن لدى برلين أدلة على ذلك، وأن المعدات التي تم العثور عليها في المكان، إلى جانب المعلومات الاستخباراتية، تثبت أن روسيا تقف وراء الهجوم. وزير الخارجية الألماني، يوهان ودفول، الذي حضر أيضاً المؤتمر الصحفي، أعلن أنه سيأمر بإغلاق القنصلية الروسية الموجودة في بون، وأن العقد الموقع مع البيت الروسي في برلين سيتم إلغاؤه، إذ بحسب عدة مصادر كان يُستخدم للتجسس ونشر الدعاية الروسية.

إلى جانب ذلك، أعلن عن فرض عقوبات إضافية على موسكو، من بينها تشديد شروط الدخول إلى الدولة على المواطنين الروس، وأعلن أنه سيزيد الضغط على "أسطول الظلال" التابع لموسكو. والمقصود هنا ناقلات نفط قديمة تستخدمها روسيا من أجل التحايل بنجاح على العقوبات الغربية التي فرضت عليها بعد غزوها لأوكرانيا عام 2022.

بالتوازي مع هذه العقوبات، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن السفير الروسي في البلاد، سيرغي نيتشاييف، استُدعي لجلسة توبيخ. وأشارت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أن "موسكو سترد بخطوات مماثلة لإجراءات ألمانيا"، واتهمت برلين بـ"تمويل الإرهاب" في إشارة إلى المساعدات التي قدمتها لأوكرانيا. ووصفت السفارة الروسية في ألمانيا تحركات برلين بأنها "تدهور غير مسبوق في العلاقات بين البلدين".

كما هو معروف، يستخدم مطار لايبزيغ/هاله في شرق البلاد من قبل الجيش الألماني وحلفاء الناتو لنقل البضائع العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم أيضًا كقاعدة لشركة الطيران الأوكرانية أنتونوف، التي تتولى نقل معظم الشحنات الجوية في البلاد.