اليهودي الملحد الذي أصبح نكتة بسبب شطيرة – وأصبح وزير خارجية بريطانيا

في خضمّ لعبة الكراسي المضطربة في لندن، يحقق إد ميليباند عودةً هي الأبرز في هذا العقد. فالزعيم العمالي الواعد سابقًا يجد نفسه الآن وزيرًا بارزًا وذا نفوذ في حكومة بورنهام. وهو ابن لاجئين يهود فروا من النازيين، ويصف نفسه بأنه "ملحد يهودي" - وهو مزيج بريطاني نموذجي يجمع بين الهوية الراسخة والواقعية، بل ويشمل حتى ذكريات طفولته الحنينية عن قطف البرتقال في كيبوتس نحشونيم.

إلا أن الطريق إلى القمة مرت بدرامات مليئة بالشهوات. إد يُذكر كشخص هزم شقيقه الأكبر، ديفيد، في السباق على زعامة الحزب، لكن خصمه الأكثر مرارة لم يكن سياسياً، بل شطيرة لحم مقدد. صورة واحدة لعضة غير فوتوجينية في عام 2015 تحولت إلى نكتة وطنية وأشارت إلى هزيمته الساحقة. الإعلام البريطاني احتفل بما اعتُبر "عجزاً عن القيام بفعل بسيط"، وأرسله إلى الصحراء السياسية لسنوات.

حالياً، ميليباند يعود إلى موقع قوة ولا يتردد في التعبير عن موقف معقد بخصوص القضية الإسرائيلية. من جهة، يعرّف نفسه كصديق حقيقي يعارض بشدة المقاطعات على إسرائيل (BDS)؛ ومن جهة أخرى، لا يوفر انتقاداً لاذعاً لسياسات الحكومة في إسرائيل ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل عقد من الزمن. بالنسبة له، النقد هو جزء لا يتجزأ من الصداقة.

العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل تواجه الآن اختباراً جديداً. في غياب سفير إسرائيلي دائم في بريطانيا، ستحتاج إسرائيل إلى إيجاد الطريق إلى قلب اليهودي الأرفع شأناً في الحكومة البريطانية. هذه قصة عن بقاء سياسي رائع لرجل أثبت أنه من الممكن التغلب على السخرية العامة وعلى الساندويتش أيضاً.