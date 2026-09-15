خلافًا للاستخبارات.. رئيس وزراء إسبانيا ينفي تورط المغرب في أزمة مهاجري سبتة

أثار رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، ضجة اليوم (الثلاثاء) بعد أن قال إنه لا توجد معلومات تشير إلى تورط مباشر للمغرب في أزمة الهجرة الاستثنائية في سبتة - وذلك في تناقض مباشر مع نتائج تقرير استخباراتي خطير للشرطة الإسبانية قُدِّم مؤخرًا للمحكمة.

"لم أقل أبداً أننا لن نرد بقوة على المغرب إذا ثبت أن النظام يقف وراء ما حدث في 30 و31 يوليو"، هذا ما قاله سانشيز في إشارته للأحداث في نهاية الشهر الماضي، لكنه سارع للتوضيح: "حتى اليوم، لا توجد معلومات مؤكدة تدل على أن المغرب مسؤول عن ذلك".

تصريحات رئيس الوزراء تتعارض مع التقرير الذي قُدّم في وقت سابق من هذا الشهر إلى المحكمة من قبل الوحدة الوطنية لمكافحة الهجرة في الشرطة الإسبانية (CENIF)، والذي يعرض صورة مختلفة تمامًا.

يكشف التقرير المقدم أن ضباط وأفراد أمن بالزي الرسمي من قبل المغرب رافقوا ووجهوا بشكل فعال اندفاع حوالي 72 ألف مهاجر إلى الجيب الإسباني سبتة في نهاية يوليو.

وفقًا للنتائج والصور التي جُمعت وتُنشر في وسائل الإعلام في أوروبا، أفراد قوات الأمن المغربية بالزي الرسمي أعطوا للمهاجرين تعليمات دقيقة حول كيفية اختراق الحدود، بينما راقب عملاء بلباس مدني العملية بأكملها.