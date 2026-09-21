النظام السياسي في ألمانيا لا يزال يشهد اضطرابات في أعقاب النتائج الدراماتيكية في الانتخابات الإقليمية في ولايتي مكلنبورغ-فوربومرن وعاصمة البلاد برلين، والتي وجهت ضربة قوية للمستشار فريدريش ميرتس وحزب الديمقراطيين المسيحيين المحافظ (CDU).

في حدث غير مسبوق في التاريخ السياسي لألمانيا، لم ينجح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) في تجاوز نسبة الحسم (5%) في الانتخابات بولاية مكلنبورغ-فوربومرن شمال شرق ألمانيا، وتم إقصاؤها بالكامل من البرلمان المحلي. وقد وصف المستشار ميرتس النتيجة بأنها "كارثة"، حيث سجل الحزب تراجعاً حاداً في قوته أيضاً في العاصمة برلين.

نتائج الانتخابات تعكس تعزيز غير مسبوق للأطراف السياسية في الدولة. حزب اليمين المتطرف "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) وصل إلى المرتبة الأولى في ميكلنبورغ-غرب بوميرانيا، بينما حزب اليسار المتطرف "دي لينكه" (Die Linke) سجل قفزة ملحوظة وصعد إلى المرتبة الأولى في برلين.

الضربة الانتخابية تأتي على خلفية انخفاض نسبة الدعم الشعبي لحزب ميرتس، الناتجة عن الغضب المتزايد من الارتفاع الحاد في تكلفة المعيشة وأسعار الطاقة، إلى جانب انتقادات لاذعة لأداء الحكومة في شرح الإصلاحات المقترحة في مجالات التقاعد، الضرائب، ونظام الصحة.

على الرغم من الهزيمة، أعلن ميرتس عن نيته الكفاح من أجل منصبه والاستمرار في دفع الإصلاحات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن استقرار الائتلاف موضع شك: فقد أعرب شركاؤه من الحزب الاجتماعي الديمقراطي (SPD) عن تحفظ شديد على سياساته ودعوا إلى تغيير مسار فوري لاستعادة ثقة الجمهور. في هذه المرحلة، لا يزال مستقبل المستشار غامضًا. في الأسبوع الماضي، ألغى المستشار ميرتس رحلته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد هذا الأسبوع، في ظل الأزمة السياسية في ألمانيا.

كما هو معلوم، حصل حزب AfD على دعم غير مسبوق في الانتخابات البرلمانية في ولاية ساكسونيا-أنهالت، بعد أن حصل على 44% من إجمالي أصوات الناخبين. كانت هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها حزب يميني متطرف بالأغلبية في برلمان إحدى ولايات ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.