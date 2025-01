"يواصل التورط مجددا": ماسك يدعم حزبا ألمانياً يمينيا متطرفا

أثار رجل الأعمال إيلون ماسك، والمقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عاصفة أخرى مساء اليوم (السبت)، عندما ألقى كلمة مفاجئة خلال فعالية انتخابية لحزب اليمين المتطرف في ألمانيا. ويقدم الحزب مواقف معادية للسامية، وهذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي يعرب فيها عن دعمه له.

انعقد مؤتمر حزب "البديل من أجل ألمانيا" في مدينة هاله شرقي البلاد في قاعة ضمت 4500 شخص بقيادة زعيمة الحزب أليس فايدل. وتحدث ماسك خلال ذلك لصالح التصويت للحزب، قائلا: "أعتقد أن هذا هو حقا أفضل أمل لألمانيا التي ستكافح من أجل مستقبلها العظيم".

وفي وقت لاحق من خطابه، تحدث ماسك عن الحفاظ على الثقافة الألمانية وحماية الشعب الألماني. وقال: "من الجيد أن نفخر بالثقافة الألمانية، والقيم الألمانية، وألا نفقدها وسط التعددية الثقافية التي تضعف كل شيء". وفي إشارة إلى الماضي النازي للبلاد، قال: "لا ينبغي أن يكون الأطفال مذنبين بخطايا والديهم، ناهيك عن أجدادهم. هناك الكثير من التركيز على الذنب من الماضي، ونحن بحاجة إلى المضي قدما من هناك".

وفي نهاية تصريحاته، شكرت فايدل ماسك، وقالت إن الجمهوريين يجعلون أمريكا عظيمة مرة أخرى، ودعت أنصارها إلى إعادة ألمانيا إلى عظمتها. وبالتزامن مع الحدث، تجمع مائة ألف متظاهر ضد اليمين المتطرف في ألمانيا في هواء الشتاء البارد حول بوابة براندنبورغ في برلين و20 ألفا آخرين في مدينة كولونيا.

يشار الى أن الملياردير أثار ضجة بعد أن قام بحركة بيده شبهت بالتحية النازية خلال احتفالات تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على ذلك قائلا: "إنه صديق جيد لإسرائيل. لقد تعرض إيلون ماسك للإهانة بشكل غير عادل. زار إسرائيل بعد مذبحة 7 أكتوبر. ومنذ ذلك الحين، أيد مرارا وتكرارا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهابيين والأنظمة التي تسعى إلى تدمير الدولة اليهودية الوحيدة. وأشكره على ذلك".

https://x.com/i/web/status/1882392668497756279