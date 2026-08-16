تعرض فريق قناة i24NEWS لاعتداء في نهاية الأسبوع في شمال إيرلندا أثناء قيامه بتصوير مسلسل وثائقي يتناول حوادث معاداة السامية في أوروبا. وقعت الحادثة في مجمع حانات معروف في مدينة بلفاست. كان المراسل يوناتان رافيه والمصور نداف أفاس يجريان مقابلات مع المارة، عندما بدأ مواطن ايرلندي ، أدرك أن الحديث يدور عن طاقم تلفزيوني من إسرائيل، بالتدخل في التصوير.

حاول المعتدي انتزاع معدات التصوير الثمينة من أيديهم، وعندما لم ينجح بذلك – بدأ يعيق سير عملية التصوير بشكل نشط وقام بحركات بذيئة باتجاه الكاميرا، ما أدى إلى توقف التصوير في المكان.

حاول الطاقم الإسرائيلي تهدئة الوضع والانسحاب من المكان بهدوء، لكن المشتبه به واصل تتبعهم بأسلوب تهديدي. في هذه المرحلة توجّه الاثنان إلى رجال الأمن في الحانات القريبة لطلب المساعدة.

ردًا على ذلك، أمسك المهاجم كوب بيرة زجاجي كبير وألقاه بقوة من مسافة قصيرة باتجاه المصوّر نداف أباس. أصاب الكوب رأس أباس وتسبب له بجرح نازف.

بعد الحادث، غادر الاثنان المكان بسلام. لم يحتاجا إلى مزيد من العلاج الطبي، وقد أتمّا مهمتهما في أيرلندا الشمالية وعادا سالمين إلى إسرائيل. يُعدّ مشروع أيرلندا الشمالية الجزء الثالث من سلسلة وثائقية خاصة يُصوّرها يونتان رافيه في الأشهر الأخيرة لصالح قناة i24NEWS، والتي تُتابع عن كثب تصاعد معاداة السامية حول العالم.

تم تصوير الحلقات السابقة من السلسلة في إسبانيا ونيويورك، وعُرضت في النشرة الرئيسية في القناة العبرية وعلى القنوات الدولية للشبكة. من المتوقع أن تُعرض السلسلة الجديدة في الأسابيع القادمة في النشرة الرئيسية وباقي القنوات.