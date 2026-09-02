أكمل الأسطول البحري الألماني الليلة الماضية (بين الثلاثاء والأربعاء) بنجاح تجربة سرية للغاية لصاروخ لورا الباليستي الإسرائيلي من فرقاطة في شمال المحيط الأطلسي، في خطوة تهدف إلى زيادة مدى صواريخ الأسطول بشكل كبير وسد الفجوة في قدرات الأسلحة الدقيقة بعيدة المدى.

خلال التجربة التي أُجريت في المنطقة البحرية بين أيرلندا وآيسلندا، تم إطلاق الصاروخ الذي تم تطويره وتصنيعه من قبل الصناعات الجوية (IAI) بنجاح، والذي يصل مداه إلى أكثر من 500 كيلومتر.

قائد البحرية الألمانية، يان كريستيان كاك، أشار إلى الإنجاز وقال لوكالة الأنباء الألمانية: "مع الإطلاق الناجح للصاروخ الباليستي الليلة في شمال المحيط الأطلسي، صنعنا تاريخًا بحريًا. أنا راضٍ جدًا عن هذا الإنجاز".

في أعقاب نجاح التجربة، تعتزم ألمانيا تسريع الخطط لشراء المنظومة الإسرائيلية، التي تتيح الانتشار السريع على متن السفن وضرب أهداف استراتيجية في عمق أراضي العدو خلال نحو عشر دقائق من لحظة الكشف.

قائد البحرية كاك أضاف وشرح أهمية الخطوة في مواجهة التهديدات الإقليمية: "النظام يمكن نشره بنجاح من سفن ألمانية، والمدى المحتمل له يتجاوز كل ما عرفناه في الماضي. من أجل حماية ألمانيا وحلفائنا، هذا الاختبار يمثل فصلًا جديدًا في الردع والاستعداد للدفاع البحري."

تشكل هذه الخطوات جزءاً من برامج التسلح الواسعة لألمانيا لردع روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا:

كجزء من سد الفجوة الاستراتيجية، تعتزم الحكومة الألمانية شراء ونشر صواريخ توماهوك أمريكية متوسطة المدى تصل إلى 2,500 كيلومتر على أراضيها - صفقة تم الاتفاق عليها على هامش قمة الناتو في أنقرة وستُمكن من الوصول إلى عمق الأراضي الروسية، بما في ذلك موسكو التي تبعد حوالي 1,600 كيلومتر عن برلين، بالإضافة إلى العمل المشترك مع حلفاء في أوروبا لتطوير أنظمة أوروبية مستقلة.