هل تنتهي حقبة أوربان؟ انتخابات المجر تشعل معركة سياسية داخل أوروبا

يتوجه الناخبون في المجر إلى انتخابات برلمانية توصف بأنها الأكثر حساسية منذ سنوات، في ظل حكم طويل لرئيس الوزراء فيكتور أوربان.

ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات لم تعد شأناً داخلياً، بل تحوّلت إلى اختبار لمستقبل التوازن داخل أوروبا، بين التيارات الليبرالية والنماذج الشعبوية الصاعدة، وسط تداخل واضح مع تداعيات الحرب في أوكرانيا.

دعم أميركي ضمني.. وقلق أوروبي حذر

على المستوى الدولي، تحظى الانتخابات باهتمام مباشر من إدارة دونالد ترامب، التي لا تخفي تقاربها مع أوربان، وهو ما تجلّى أيضاً في مواقف نائبه جي دي فانس.

ويرى محللون أن هذا الدعم يعكس محاولة لتعزيز نموذج اليمين المحافظ داخل أوروبا.

في المقابل، يتعامل الاتحاد الأوروبي بحذر، خشية أن يؤدي أي تدخل مباشر إلى تعزيز خطاب أوربان المعادي لبروكسل. وتبدو العواصم الأوروبية في موقع “المراقب القلق”، أكثر من كونها لاعباً فاعلاً.

موسكو تترقب.. وكييف تأمل التغيير

العلاقة الوثيقة بين أوربان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين جعلت من بودابست صوتاً مختلفاً داخل أوروبا، خاصة في ملف العقوبات على موسكو.

ويقدّر مراقبون أن خسارة أوربان قد تعني تراجع النفوذ الروسي داخل مؤسسات الاتحاد.

في المقابل، تترقب أوكرانيا نتائج الانتخابات على أمل أن تفضي إلى تخفيف العرقلة المجرية للدعم الأوروبي، في ظل التوتر المستمر بين أوربان والرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ماغيار… تحدٍ خرج من قلب النظام

في الداخل، برز اسم بيتر ماغيار كأحد أبرز التحديات غير المتوقعة.

فالرجل، الذي خرج من داخل منظومة الحكم، أسّس حزب “تيسا” ونجح في استقطاب شرائح واسعة، من المحافظين غير الراضين إلى الليبراليين والطبقة الوسطى المتضررة اقتصادياً.

ويرى محللون أن قوة ماغيار لا تكمن فقط في شعبيته، بل في كونه “شاهداً من الداخل”، يطرح رواية تهدد شرعية النظام القائم.

استطلاعات متقاربة.. ونظام انتخابي حاسم

تشير استطلاعات إلى تقدم “تيسا” بنسبة تقارب 47–48% مقابل 40–41% لحزب "فيدس" الحاكم.

لكن مراقبين يشيرون إلى أن النظام الانتخابي، الذي أعاد أوربان هندسته منذ 2010، يمنح أفضلية بنيوية للحزب الحاكم، خصوصاً في المناطق الريفية.

وهنا يبرز سؤال مركزي: هل تعكس النتائج إرادة الناخبين فعلاً، أم طبيعة النظام الانتخابي نفسه؟

سيناريوهات مفتوحة.. من التغيير إلى الاستمرارية

تتراوح التقديرات بين ثلاثة سيناريوهات:

فوز ماغيار بأغلبية مريحة

أغلبية محدودة قد تعرقل الحكم

أو بقاء أوربان رغم تراجع شعبيته

ويرى مراقبون أن كل سيناريو يحمل تداعيات تتجاوز الداخل المجري، لتطال توازنات حلف شمال الأطلسي والعلاقات مع روسيا وأوكرانيا.

روسيا في قلب المعركة الانتخابية

الحملة الانتخابية كشفت انقساماً واضحاً:

حزب أوربان ركّز على التهديدات الخارجية وعلى الحرب في أوكرانيا

فيما ركّزت المعارضة على الفساد والأوضاع الاقتصادية

ويقدّر محللون أن الرهان على خطاب “الخوف من الحرب” لم يعد بالفعالية السابقة، خاصة في ظل تراجع الأوضاع المعيشية.

هل تنتهي حقبة أوربان أم يعاد تدويرها؟

تعكس الانتخابات مفارقة لافتة: نظام يبدو متماسكاً من الخارج، لكنه يواجه ضغطاً داخلياً متزايداً، مقابل معارضة تتقدم رقمياً لكنها تصطدم ببنية سياسية معقدة.