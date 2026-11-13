تتجه المفوضية الأوروبية إلى بحث عريضة تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بعدما تجاوزت حاجز مليون توقيع وحظيت بدعم أكثر من 1.1 مليون مواطن أوروبي، في خطوة تفتح الباب أمام نقاش رسمي بشأن مستقبل العلاقات بين الجانبين، وفق ما أورده موقع «بوليتيكو».

وأعلنت المفوضية، في بيان صدر الخميس، أنها ستعقد خلال الأسابيع المقبلة اجتماعاً مع منظمي العريضة لمناقشة مطالبهم، على أن يُعقد لاحقاً نقاش علني حول المبادرة في البرلمان الأوروبي.

ما الذي تطالب به العريضة؟

أُطلقت العريضة قبل نحو عامين بمبادرة من «تحالف اليسار الأوروبي»، وهو إطار يضم 11 حزباً يسارياً في أوروبا. ويطالب منظموها الاتحاد الأوروبي بتعليق العلاقات التجارية والحوار السياسي مع إسرائيل، متهمين إياها بالإخفاق في منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ورغم تجاوز المبادرة حاجز المليون توقيع، فإن إخضاعها للدراسة لا يعني بالضرورة أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ قراراً بتغيير سياسته تجاه إسرائيل أو تعليق اتفاقية الشراكة معها.

ويبرز حجم الدعم الذي حصدته العريضة في ضوء محدودية المبادرات التي نجحت في بلوغ هذا المستوى؛ فمن أصل 136 مبادرة مواطنين سُجلت في الاتحاد الأوروبي على مدى أكثر من عقد، تمكنت 14 مبادرة فقط من تجاوز عتبة المليون توقيع.

ويتيح نظام المبادرات المدنية الأوروبية للمواطنين طرح قضايا للنقاش الرسمي أمام المفوضية، شرط جمع مليون توقيع على الأقل من مواطنين ينتمون إلى سبع دول أعضاء أو أكثر.

فرنسا تتصدر قائمة الموقعين

تتصدر فرنسا قائمة الدول من حيث عدد الموقعين على العريضة، بنحو 339 ألف توقيع، تليها إيطاليا بنحو 284 ألفاً، ثم إسبانيا بنحو 152 ألفاً.

وبحسب الجدول الزمني المحدد، يتعين على المفوضية الأوروبية نشر ردها على المبادرة بحلول مايو/أيار 2027، مع توضيح ما إذا كانت تعتزم اتخاذ إجراءات أو خطوات إضافية بشأن المطالب الواردة فيها.

اتفاقية الشراكة وأهميتها لإسرائيل

وُقعت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل عام 1995، ودخلت حيز التنفيذ عام 2000، وهي تشكل الإطار الناظم للعلاقات التجارية والحوار السياسي بين الطرفين.

وتكتسب الاتفاقية أهمية اقتصادية كبيرة لإسرائيل، إذ يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لها. وبلغت حصة الاتحاد نحو 33% من إجمالي تجارة السلع الإسرائيلية مع العالم خلال عام 2025.

ويأتي بحث العريضة في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية توتراً متزايداً على خلفية الحربين في قطاع غزة ولبنان، وسط دعوات أوروبية لاتخاذ مواقف أكثر تشدداً تجاه السياسة الإسرائيلية.