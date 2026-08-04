حرائق أوروبا تخرج عن السيطرة.. موجة حر قياسية تلتهم الغابات وتهدد آلاف السكان

النيرانُ تلتهمُ الغابات.. وألسنةُ اللهبِ ترسمُ مشهدًا غيرَ مسبوق في أنحاءٍ واسعةٍ من أوروبا.. موجةُ حرٍ شديدٍ تضربُ القارة، ترفعُ درجاتِ الحرارة إلى مستوياتٍ قياسية وتؤججُ حرائقَ الغابات في عددٍ من الدول، بينما تسابقُ فرقُ الإطفاء الزمنَ لاحتواءِ النيران ومنعِ امتدادِها إلى المناطقِ السكنية.. ضحايا الموجة والحرائق اقتربوا من عشرين ألفًا والخسائرُ المادية تجازوتْ ثلاثةَ ملياراتِ دولار.. شاهدوا التقرير.

في اليوناِن وتركيا كما إسبانيا والبرتغال وجنوبِ فرنسا.. أجبرت الحرائقُ آلافَ السكانِ على إخلاءِ منازلِهم، وأعلنت أماكنُ عدة مناطقَ منكوبة، واستُخدمت طائراتُ إطفاءٍ وشارك مئاتُ رجالِ الإنقاذ لمواجهةِ عشراتِ البؤرِ المشتعلة.. الرياحُ القويةُ والجفاف الشديد يصعّبان عملياتِ السيطرة وسطَ تحذيراتٍ من استمرارِ خطرِ اندلاع حرائقَ جديدةٍ خلالَ الأيامِ المقبلة.

هيئاتُ الأرصادِ تتوقعُ استمرارَ موجةِ الحر في أجزاءٍ من جنوبِ أوروبا وغربِها.. مع دعواتٍ للسكان لتجنب التعرضِ المباشرِ للشمس والالتزامِ بإجراءاتٍ السلامة. المشهدُ يعيد إلى الواجهةِ المخاوفَ من تكرارِ مواسمِ الحرائقِ القاسية، في وقتٍ يرى فيه خبراءُ المناخ أن الظواهرَ الجوية المتطرفة باتت أكثرَ تكرارًا واتساعًا في القارةِ العجوز.....