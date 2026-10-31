نشرت الحكومة الفرنسية، مساء اليوم السبت، نحو 70 ألف شرطي وقوات أمنية في مدن البلاد، وذلك في إطار استعدادات مكثفة لموجة ثالثة على التوالي من الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة وسياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتخشى السلطات تصاعداً عنيفاً نظراً لتزامن موعد المظاهرات مع احتفالات الهالوين، خشية أن يستغل المتظاهرون الأزياء والأقنعة لإخفاء هوياتهم، ونهب المتاجر، وإتلاف الممتلكات. وفي ظل الخسائر الفادحة التي لحقت بالشركات حتى الآن، والتي قدرت غرفة التجارة الفرنسية بأكثر من مليار دولار، أوضح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن "الجميع على أهبة الاستعداد لضمان الرد الحاسم على أي إخلال بالنظام".

سرعان ما اتسع نطاق الاحتجاجات، التي بدأت باحتجاجات طلابية وشبابية على أوضاع المدارس ومطالبة بإصلاح التعليم، لتتحول إلى نضال اجتماعي واسع النطاق يضم النقابات العمالية وحركة "السترات الصفراء" ومنظمات يسارية، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.

مع اقتراب نهاية عطلة نهاية الأسبوع، تم تحديد ما لا يقل عن 150 نقطة تجمع مُخطط لها، وحذر مصدر مُقرّب من وزارة الداخلية الفرنسية، أمس، قناة يورونيوز من "خطر كبير جدًا لحدوث اضطرابات عامة" ودعوات لتنظيم مسيرات غير مُرخصة باتجاه المراكز الحكومية والمؤسسات العامة. وفي أعقاب موجة من أعمال النهب التي طالت أيضًا متاجر فاخرة كبرى، تُروج الحكومة لتشريع يفرض غرامات تصل إلى 10,000 يورو على مثيري الشغب الذين يُلحقون أضرارًا بالممتلكات.

وفي محاولة لاحتواء التوتر في المناطق الحساسة، حظر وزير الداخلية نونيز المسيرات في مراكز المدن، وسمح بالمظاهرات فقط في ضواحيها، إلى جانب حظر شامل للتجمعات تحت غطاء احتفالات الهالوين. في باريس، تم حظر المسيرة الأصلية بين ساحة الجمهورية وساحة الباستيل، وتم نقل المسار إلى الضواحي الشرقية للعاصمة - من بورت دو بانيوليه إلى بورت دو شارنتون - مع فرض حظر تجول ليلي في العديد من الأحياء.