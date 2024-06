عُرس استثنائي في الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي

يقيم هارولد تيرينس (100 عام)، أحد محاربي إنزال النورماندي، زفافه على خطيبته جين سويرلين (96 عامًا) في بلدة كارينتان ليه ماريه الفرنسية، يوم السبت، تزامنًا مع الذكرى الثمانين لعملية إنزال الحلفاء.

وفي هذا السياق، قال رئيس البلدية جان بيار لونور "يشرفنا جداً أن يكون تيرينس اختار الزواج هنا، في كارينتان التي كانت في حزيران/يونيو 1944 نقطة الالتقاء بين قوات الحلفاء التي أُنزِلَت على شاطئي يوتا وأوماها"، وأضاف "سنقدم له الضيافة بالطبع، وكذلك هدية لنشكره على مشاركته في تحرير فرنسا".

