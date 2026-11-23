قبل 36 عامًا، في 22 نوفمبر 1990، أعلنت مارغريت تاتشر استقالتها من منصب رئيسة وزراء بريطانيا، بعد 11 عامًا ونصف العام في السلطة. جاء القرار عقب أزمة سياسية داخل حزب المحافظين، ووضع حدًا لحقبة تركت أثرًا عميقًا في الاقتصاد والمجتمع والسياسة البريطانية.

من كانت مارغريت تاتشر؟

وُلدت تاتشر عام 1925 في بلدة غرانثام بوسط إنجلترا. درست الكيمياء في جامعة أكسفورد وعملت كيميائية قبل أن تتجه إلى السياسة. بدأت مسيرتها في الحياة العامة في خمسينيات القرن العشرين، وفي عام 1970 عُيّنت وزيرة للتعليم في حكومة إدوارد هيث.

في عام 1975، انتُخبت زعيمةً لحزب المحافظين، وفي عام 1979 قادته إلى الفوز في الانتخابات العامة، وأصبحت أول امرأة تتولى رئاسة وزراء بريطانيا. وظلت في منصبها حتى نوفمبر 1990.

التغييرات التي قادتها في بريطانيا

اتسمت فترة حكمها بإصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، ارتبطت بالسياسة التي عُرفت لاحقًا باسم «التاتشرية». وكانت خصخصة الشركات والصناعات المملوكة للدولة من أبرز خطواتها، ومنها الخطوط الجوية البريطانية، وبريتش تليكوم، وبريتش غاز، وبريتش ستيل، ورولز رويس. وكان الهدف تقليص تدخل الحكومة في الاقتصاد وتشجيع المنافسة.

في الوقت نفسه، عملت تاتشر على تقليص قوة النقابات العمالية من خلال تشريعات حدّت من قدرتها على شلّ الاقتصاد بالإضرابات. وكان أبرز صدام في هذا الشأن إضراب عمال المناجم في عامَي 1984 و1985، الذي استمر قرابة عام احتجاجًا على إغلاق مناجم الفحم. ورفضت تاتشر الاستجابة لمطالب النقابة، وانتهى الإضراب دون تحقيق أهدافه.

في سياستها الاقتصادية، شجعت على تقليص الإنفاق الحكومي، وخفض الضرائب المباشرة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، والحد من المعروض النقدي. وفي عام 1986، قادت أيضًا إصلاحًا شاملًا للسوق المالية البريطانية، عُرف باسم «الانفجار الكبير». وفي مجال الإسكان، أتاحت لسكان المساكن العامة شراء شققهم، فوسّعت بذلك دائرة مالكي المنازل في البلاد.

شهدت الساحة الأمنية أيضًا حدثًا بارزًا خلال فترة ولايتها: حرب الفوكلاند عام 1982، التي قادت خلالها تاتشر بريطانيا في حرب ضد الأرجنتين للسيطرة على الجزر. وقد عزّز الانتصار البريطاني مكانتها السياسية.

الأزمة التي أدّت إلى الاستقالة

في نهاية فترة ولايتها، واجهت تاتشر تراجعًا في شعبيتها وخلافات داخل حزبها. وكان أحد الأسباب الرئيسية للمعارضة الشعبية هو «ضريبة الرأس»، وهي ضريبة محلية حلّت محل نظام الضرائب السابق. وفي مارس 1990، نُظّمت مظاهرة حاشدة ضدها في ميدان ترافالغار بلندن، تطورت إلى مواجهات عنيفة.

في الوقت نفسه، نشأت خلافات حادة داخل حزب المحافظين حول موقف تاتشر من أوروبا وتعميق التكامل الأوروبي. وفي نوفمبر 1990، استقال وزير الخارجية السابق جيفري هاو من الحكومة، وانتقد سياستها في خطاب ألقاه أمام البرلمان. وقد عمّقت تصريحاته الأزمة الداخلية.

على خلفية الخلافات، ترشّح مايكل هِزِلتين أمام تاتشر في المنافسة على زعامة الحزب. وفي الجولة الأولى، لم تتمكن من الحصول على الأغلبية المطلوبة، وأعلنت أنها لن تخوض الجولة الثانية. وفي 22 نوفمبر، أعلنت عزمها الاستقالة من منصب رئيسة الوزراء.

نقل السلطة والإرث

في 27 نوفمبر، انتُخب جون ميجور زعيمًا لحزب المحافظين، وفي اليوم التالي تولّى منصب رئيس الوزراء. واصلت تاتشر عضويتها في البرلمان حتى عام 1992، لكن مغادرتها رئاسة الوزراء مثّلت نهاية حقبة سياسية طويلة.

ظل إرثها موضع جدل: يشير مؤيدوها إلى الإصلاحات الاقتصادية وعمليات الخصخصة وتوسيع نطاق الملكية الخاصة للمساكن، بينما يشدد منتقدوها على المواجهات مع النقابات العمالية والتكلفة الاجتماعية للتغييرات. وفي كلتا الحالتين، لم تقتصر آثار السياسات التي قادتها على بريطانيا، بل امتدت أيضًا إلى حكومات وحركات محافظة في بلدان أخرى.