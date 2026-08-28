بعد 35 عامًا على العرش.. وفاة ملك النرويج هارالد الخامس عن عمر 89 عامًا

توفي ملك النرويج، هارالد الخامس، توفي اليوم (الجمعة) عن عمر يناهز 89 عامًا، وبذلك انتهت فترة حكمه التي استمرت 35 عامًا. موته يُصعِد ولي العهد هاكون إلى العرش في لحظة عاصفة بشكل خاص للعائلة المالكة في البلاد. هارالد "توفي بسلام" في الساعة 06:35 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، حسب ما أعلن عنه القصر الملكي النرويجي.

تدهورت الحالة الصحية لهارالد بشكل حاد في أيامه الأخيرة. ألغى رئيس الوزراء يوناس غاهر ستوره يوم الخميس رحلة إلى ألمانيا، والتي كانت تتضمن عشاء عمل مخطط له مع المستشار فريدريخ ميرتس، وذلك لزيارة الملك.

هارالد ملك منذ عام 1991 ورفض الدعوات للتنحي رغم تزايد مشاكله الصحية، مؤكداً مراراً وتكراراً أن القسم الذي أداه كملك ساري المفعول مدى الحياة. ترك وراءه زوجته، الملكة سونيا.

لا يزال هارالد شخصية محبوبة في البلاد رغم التراجع في الدعم الشعبي للعائلة الملكية الموسعة، أظهر استطلاع أُجري في فبراير لصالح هيئة البث العامة النرويجية أنه رغم أن الدعم للمؤسسة الملكية انخفض إلى مستوى متدنٍ بلغ 60%، فقد منح الجمهور لهارالد علامة وسطية تبلغ 9.2 من 10. حصل هاكون على علامة 7.9، فيما حصلت ميته-ماريت، الملكة القرينة الجديدة، على علامة 3.7.

هوكون البالغ من العمر 53 عامًا يرث والده كملك بشكل أوتوماتيكي وفقًا للنظام الملكي الدستوري في النرويج. زوجته، ولية العهد ماتا-ماريت، تصبح ملكة قرينة – في حين أنها تواجه انتقادات جماهيرية شديدة بسبب علاقاتها السابقة مع المجرم الجنسي المدان جيفري إبستين.

أميرة التاج اعتذرت، ووصفت العلاقة بأنها "مجرد محرجة"، وأشارت إلى أنها أبدت "سوء تقدير". ابنها وابن هوكون بالتبني، ماريوس بورغ هويبي (29 عامًا)، أُدين في شهر يونيو الماضي بتهمتي اغتصاب. هويبي، الذي ليس عضوًا رسميًا في العائلة المالكة، استأنف الحكم وهو قيد الإقامة الجبرية.