نايجل فاراج يكتسح كوميدي تنكر كسلة مهملات ويستعيد مقعده بالبرلمان البريطاني

استعاد نايجل فاراج، زعيم حزب Reform UK البريطاني، مقعده في البرلمان بعد فوزه في الانتخابات الفرعية التي دعا إليها بنفسه، في خطوة سعى من خلالها إلى تعزيز موقعه السياسي وإثبات استمرار شعبيته، رغم الضغوط التي واجهها خلال الفترة الأخيرة بسبب تساؤلات حول تعاملاته المالية.

وحصل فاراج على 22,239 صوتًا في دائرة كلاكْتون الواقعة على الساحل الجنوبي لإنجلترا، متفوقًا بفارق كبير على منافسه الرئيسي الذي تنكر كسلة مهملات، الكوميدي جوناثان هارفي، المعروف بلقب "كونت بنفيس"، الذي حصل على 9,455 صوتًا.

وجاءت الانتخابات في ظل مقاطعة عدد من الأحزاب السياسية الرئيسية للمنافسة، ما ساهم في تقليص حجم المنافسة أمام زعيم حزب الإصلاح البريطاني.

فاراج غاب عن إعلان النتائج

ولم يحضر فاراج عملية فرز الأصوات، بعدما حذرته الشرطة من احتمال وجود حملة تهدف إلى تعطيل إعلان النتائج.

وقال فاراج إنه لا يريد الوقوف على منصة بعد تحقيقه "انتصارًا ساحقًا" ليتعرض، بحسب وصفه، للإهانة من أشخاص "عديمي الأهمية".

من جانبها، قالت شرطة إسكس إنها نشرت ترتيبات أمنية «قوية ومتناسبة» لضمان سلامة جميع المشاركين في عملية فرز الأصوات.

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انتخابات دعا إليها فاراج بنفسه

وكان فاراج قد أعلن الشهر الماضي استقالته من البرلمان، ما أدى إلى الدعوة لإجراء انتخابات فرعية على المقعد الذي كان يشغله، قبل أن يقرر خوض المنافسة مجددًا.

وكان الهدف من الخطوة، بحسب تصريحاته، إظهار أن الناخبين ما زالوا يقفون إلى جانبه، في مواجهة ما وصفه بـ«المؤسسة» السياسية والإعلامية.

وجاءت استقالته في وقت كان يتعرض فيه لضغوط متزايدة بسبب أسئلة حول تبرعات مالية تلقاها ولم يُعلن عنها، وهو ما نفاه فاراج، مؤكدًا أنه لم يرتكب أي مخالفة.

تحقيق بشأن هدية بقيمة 5 ملايين جنيه

ويخضع فاراج، البالغ من العمر 62 عامًا، لتحقيق من جانب الجهة الرقابية المعنية بالأخلاقيات في البرلمان بشأن هدية بلغت قيمتها 5 ملايين جنيه إسترليني، تلقاها من كريستوفر هاربورن، وهو ملياردير ومستثمر في العملات المشفرة مقيم في تايلاند.

ويقول منتقدو فاراج إن الهدية لم يُكشف عنها بالشكل المناسب، بينما يؤكد زعيم Reform UK أنها كانت هدية شخصية حصل عليها قبل انتخابه للبرلمان، واستخدمها لتمويل ترتيبات أمنية.

كما أُحيل فاراج إلى الجهة الرقابية بشأن تبرعات أخرى مرتبطة بجورج كوتريل، وهو رجل أعمال في مجال المراهنات والعملات المشفرة سبق أن عمل مستشارًا له وقضى عقوبة بالسجن في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال.

مستقبل Reform UK تحت المجهر

رغم الضغوط، حقق فاراج وحزبه صعودًا لافتًا خلال الفترة الماضية، إذ أظهرت استطلاعات رأي متتالية أن Reform UK قد يصبح أكبر حزب في البرلمان إذا أجريت الانتخابات العامة في الوقت الحالي.

ولا يزال الحزب يمتلك حاليًا 8 مقاعد فقط من أصل 650 مقعدًا في مجلس العموم، لكنه حقق نتائج قوية في الانتخابات المحلية والإقليمية الأخيرة.

في المقابل، تعرض الحزب مؤخرًا لعدد من الانتكاسات في انتخابات فرعية كان يأمل في الفوز بها، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان صعوده في استطلاعات الرأي بدأ يفقد زخمه.

ويأتي فوز فاراج في كلاكْتون ليمنحه دفعة سياسية جديدة، لكنه لا ينهي الجدل المحيط بوضعه المالي ومستقبل حزبه، خصوصًا مع استمرار الرقابة على تبرعاته ومعاملاته المالية.