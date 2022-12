المغرب : انفجارات قوية ومتتالية في مستودعات الغاز تهز مدينة المحمدية

عرفت مدينة المحمدية في المغرب، مساء اليوم الخميس، وقوع انفجارات قوية ومتتالية بسبب اندلاع حريق وُصف بـ"الخطير" ببعض المخازن المخصصة للغاز، كما شوهدت ألسنة اللهب على بعد كيلومترات.

وقال موقع "هسبريس"الإخباري المغربي نقلا عن مصادر من مكان الواقعة، أن "الحادث بدأ بتسرب مفاجئ للغاز، قبل أن تتحول كميات الغاز المتسربة إلى نيران كبيرة متصاعدة إلى السماء"، مشيرا إلى أنه "في وقت استنفرت السلطات الأمنية والوقاية المدنية عناصرها للسيطرة على الحريق، بدأت الانفجارات وتضاعف حجم النيران والمساحة التي غطتها".

وفي نفس السياق، قال موقع اليوم 24 المغربي، إن "الحادث وأدى إلى استنفار السلطات التي قامت بإغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى مكان المخزن المتواجد بجوار الميناء النفطي بمنطقة لا فاليز بمدينة المحمدية المغربية".