بعد خبر طرد السفير الاماراتي.. الرئيس الجزائري ينهي مهام وزير الاتصال

بيان الرئاسة لم يكشف عن أسباب ودوافع اتخاذ الرئيس هذا القرار، لكنه جاء بعد أقل من ساعة من نشر قنوات تلفزيونية، ووسائل إعلام جزائرية، لـ"خبر كاذب"

قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، بإقالة وزير الاتصال (الإعلام) محمد بوسليماني من مهامه، بعد فترة قليلة من نشر قناة جزائرية، لخبر طرد الجزائر للسفير الإماراتي.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، "أنهى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مهام وزير الاتصال محمد بوسليماني، وكلّف الأمينة العامة لوزارة الاتصال بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة".

بيان الرئاسة لم يكشف عن أسباب ودوافع اتخاذ الرئيس هذا القرار، لكنه جاء بعد أقل من ساعة من نشر قنوات تلفزيونية، ووسائل إعلام جزائرية، لـ"خبر كاذب" استند إلى بيان مزور منسوب إلى وزارة الخارجية.

وقالت قناة “النهار” الجزائرية، إن "الجزائر طلبت من السفير الإماراتي مغادرة التراب الوطني وأمهلته 48 ساعة للقيام بذلك".

وأضافت القناة أن "قرار طرد السفير الإماراتي، جاء بعد توقيف 4 جواسيس إماراتيين كانوا يتخابرون لفائدة جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” . كما حاول الجواسيس الموقوفين، حسبها، نقل أسرار ومعلومات عن الدولة الجزائرية".

لكن هذا الخبر تبين فيما بعد أنه كاذب ولا أساس له من الصحة، حيث قامت القناة بسحبه من مواقعها بعد ذلك.