تبون: أحرزنا تقدما نحو توسيع شراكاتنا الاستراتيجية عالميا

وتوجه تبون برسالة للجزائريين عشية اليوم الوطني للمجاهد، الذي يخلد للذكرى المزدوجة الـ68 لهجومات الشمال القسنطيني

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إن بلاده "تحرز تقدما مهما في اتجاه توسيع شراكاتها الاستراتيجية عبر العالم، لبعث ديناميكية اقتصادية مستقطبة للاستثمارات، ولتأكيد حضورها القوي وتأثيرها إقليميا ودولي".

Jacquelyn Martin / POOL / AFP الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في 30 مارس 2022

وتوجه تبون برسالة للجزائريين عشية اليوم الوطني للمجاهد، الذي يخلد للذكرى المزدوجة الـ68 لهجومات الشمال القسنطيني، والذي اتُّخذ فيه قرار بإقامة المجلس الوطني للثورة الجزائرية، في خضم ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي.

وأضاف أنه يسعى "لتأكيد حضور الجزائر القوي وتأثيرها إقليميا ودوليا". وتابع تبون قائلا: "نستشرف بيقين المؤمنين برسالة الشهداء، والعارفين بمقدرات الجزائر ومكامن ثروتها، ومقومات نهضتها مزيدا من الارتقاء ببلادنا، وإسماع صوتها، وتثبيت مكانتها، لتواصل الاضطلاع الكامل بدورها المحوري في المنطقة والعالم".

يذكر أن هجمات الشمال القسنطيني وقعت في المناطق التابعة إقليميا وقتها الى محافظة قسنطينة (شرق) عام 1955، وقادها أحد رموز الثور الشيهد البطل زيغوت يوسف، وشارك فيها مجاهدون (محاربون قدامى) ومواطنون، استهدفت تمركزات جيش الاستعمار الفرنسي ومصالح المستوطنين، لترد فرنسا بانتقام وحشي استهدف آلاف المدنيين.