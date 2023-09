الحركات الأزوادية تعلن السيطرة على مدينة رئيسية في مالي

أعلنت الحركات الأزوادية المسلحة اليوم السيطرة على مدينة رئيسية في منطقة أزواد شمالي مالي، جاء هذا بحسب بيان صادر عن الناطق باسم الإطار الاستراتيجي الأزوادي.

