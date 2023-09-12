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الحركات الأزوادية تعلن السيطرة على مدينة رئيسية في مالي

i24NEWS

دقيقة 1
مسلحون من حركة إنقاذ أزواد (MSA)، وهي حركة سياسية ومسلحة للطوارق في منطقة أزواد في مالي، يتجمعون في الصحراء خارج ميناكا في 14 مارس 2020 خلال مؤتمر حركة إنقاذ أزواد.
Souleymane Ag Anara / AFPمسلحون من حركة إنقاذ أزواد (MSA)، وهي حركة سياسية ومسلحة للطوارق في منطقة أزواد في مالي، يتجمعون في الصحراء خارج ميناكا في 14 مارس 2020 خلال مؤتمر حركة إنقاذ أزواد.

تنسيقية حركات أزواد دعت الى التعبئة وقالت إنهم "بزمن حرب" ووصفت نفسها لأول مرة "بالجيش الوطني الأزوادي"

أعلنت الحركات الأزوادية المسلحة اليوم السيطرة على مدينة رئيسية في منطقة أزواد شمالي مالي، جاء هذا بحسب بيان صادر عن الناطق باسم الإطار الاستراتيجي الأزوادي.  

https://twitter.com/i/web/status/1701347976965157142

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وذكر البيان أن العملية أدت الى سيطرة الحركات الأزوادية على مدينة "بوريم" في منطقة غاو، ومختلف المواقع المتقدمة للقوات المسلحة المالية وفاغنر.  

ويشار إلى أن مدينة "بوريم" أو "انبوراغن" هي دائرة إدارية تابعة لغاوا وتبعد 95 كيلومترا، شمال غرب غاو على الطريق الرابط بين المدينة وتينبكو.  

وفي بيان منفصل أعلن مسلحون تابعون لتنسيقية حركات أزواد أنهم في "زمن حرب "مع المجلس العسكرية في مالي، ودعت التنسيقية (تحالف جماعات مسلحة يسيطر عليها الطوارق وتطالق بالحكم الذاتي) جميع سكان منطقة أزواد للتعبئة والمساهمة والمشاركة في الجهود الحربية، مؤكدين على أنهم في "زمن حرب" مع المجلس العسكري. 

لأول مرة استخدمت التنسيقية اسم "الجيش الوطني الأزوادي" وقالت إنها تسعى "للدفاع عن الوطن وحمياته، ودعت المدنيين الابتعاد عن مسلحي فاغنر الذين وصفتهم بالإرهابيين. 

https://twitter.com/i/web/status/1701696850552639823

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