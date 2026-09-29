من هي فاطمة الزهراء المنصوري؟ أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب

عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول 2026، فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة المغربية، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب. وجاء التعيين بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر/أيلول، بحصوله على 97 مقعدًا من أصل 395.

ويأتي تعيين المنصوري تطبيقًا للفصل 47 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن الملك يعيّن رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب.

من هي فاطمة الزهراء المنصوري؟

وُلدت فاطمة الزهراء المنصوري في 3 يناير/كانون الثاني 1976 بمدينة مراكش، ونشأت في أسرة تنحدر من إقليم الرحامنة. وكان والدها، عبد الرحمن المنصوري، يشغل منصب باشا مدينة مراكش لعدة سنوات.

تلقت تعليمها في مؤسسات فرنسية بمراكش، وحصلت على شهادة البكالوريا عام 1994، قبل أن تلتحق بجامعة محمد الخامس، حيث درست القانون الخاص وتخرجت عام 1998. ثم واصلت دراستها في فرنسا، وحصلت على دبلوم الدراسات المعمقة في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه عام 1999، كما تابعت تكوينًا إضافيًا في قانون الأعمال ذي التوجه الأنجلوسكسوني بجامعة نيويورك عام 2000.

وبعد عودتها إلى المغرب، بدأت المنصوري مسيرتها المهنية محامية في هيئة المحامين بمراكش، حيث عملت في مجالي القانون المدني والتجاري، واكتسبت خبرة في العقود والنزاعات القانونية. كما انخرطت في العمل الجمعوي، وترأست جمعية تعنى بالحفاظ على التراث.

من عمدة مراكش إلى قيادة الحكومة

دخلت المنصوري الحياة السياسية مع تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة عام 2008، وبعد عام واحد فقط انتُخبت عمدة لمدينة مراكش، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في المدينة، واستمرت في العمل السياسي والمحلي خلال السنوات التالية.

وفي عام 2021، عُيّنت وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهو المنصب الذي جعلها إحدى أبرز الوجوه النسائية في الحكومة المغربية.

كما أصبحت المنصوري من القيادات الرئيسية في حزب الأصالة والمعاصرة، وتولت منصب الأمينة العامة للحزب ضمن قيادة جماعية، قبل أن تقود الحزب إلى تصدر الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وبحسب نتائج الانتخابات التي جرت في 23 سبتمبر، حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعدًا، متقدمًا على التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 66 مقعدًا، فيما حل حزب الاستقلال ثالثًا.

علاقة خاصة بمراكش والجالية اليهودية

وبالتزامن مع صعودها السياسي، تحدث جاكي قدوش، رئيس الطائفة اليهودية في منطقة مراكش، إلى موقع واي نت عن معرفته الشخصية بالمنصوري وعائلتها. وقال قدوش إن المنصوري "نشأت معنا"، مشيرًا إلى أن والدها عبد الرحمن المنصوري كان محاميًا بارزًا، وأنها نشأت في عائلة معروفة في المدينة.

وأضاف أنه اصطحب خلال فترة توليها رئاسة بلدية مراكش عدة وفود إلى منزلها، قائلًا إنهم كانوا «من أهل البيت» لديها، في إشارة إلى العلاقة التي ربطتها بمكونات المجتمع المحلي في المدينة.

ويضع تعيين المنصوري على رأس الحكومة المغربية سيدة لها تجربة تجمع بين المحاماة والإدارة المحلية والعمل الحزبي والوزاري أمام مسؤولية تشكيل حكومة جديدة، في وقت تستعد فيه المملكة لاستثمارات واسعة مرتبطة باستضافة كأس العالم 2030، إلى جانب ملفات اقتصادية واجتماعية تتعلق بالتضخم والأجور وفرص العمل.