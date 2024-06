كينيا: غضب شعبي يشتعل في الشوارع واقتحام البرلمان بسبب الضرائب الجديدة

شهدت كينيا، اليوم الثلاثاء، مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، احتجاجًا على خطط الحكومة لفرض ضرائب جديدة. وتم الإبلاغ عن وقوع احتجاجات في مدن كبرى مثل نيروبي ومومباسا وكيسومو.

ووفقًا للتقارير، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من الزيادات الضريبية المقترحة، والتي تشمل ضرائب على السلع الأساسية مثل الخبز والوقود.

يرى المتظاهرون أن هذه الضرائب ستُثقل كاهل الأسر التي تكافح بالفعل من أجل تلبية احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقد قوبلت المظاهرات بقوة من قبل الشرطة، حيث تم استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيش المياه لتفريق المحتجين. كما وردت أنباء عن وقوع اعتقالات ووقوع إصابات.

وأظهر مقطع فيديو حشود من المتظاهرين يقتحمون البرلمان الكيني في نيروبي، وسط حالة من الفوضى وتصاعد للدخان.

وخرج الآلاف إلى شوارع نيروبي وعدة مدن أخرى خلال احتجاجات ليومين في الأسبوع الماضي.