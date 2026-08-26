في حادثة تعكس عودة القرصنة إلى المياه الصومالية، استولى قراصنة الأسبوع الماضي على سفينة شحن ترفع علم الكاميرون قبالة سواحل بونتلاند، وعلى متنها 10 من أفراد الطاقم، فيما أثار اختفاء شحنة عسكرية تركية كانت على متن السفينة علامات استفهام بشأن ملابسات الحادث.

وبحسب تقارير، كانت السفينة M/V LUTUF تنقل أسلحة ومعدات عسكرية تركية إلى منشأة تدريب عسكرية تركية في العاصمة الصومالية مقديشو، إضافة إلى معدات اتصالات وأجهزة مرتبطة بالأقمار الصناعية.

ووفق مصدر صومالي رسمي تحدث لوكالة أسوشيتد برس، تمت السيطرة على السفينة على بعد نحو 3.5 أميال بحرية من ساحل ماريا في إقليم إيل، قبل أن يقود القراصنة السفينة باتجاه سواحل نوغال. وكان على متنها ستة هنود، وتركي واحد، وجورجي واحد، إلى جانب حارسين صربيين.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن ثمانية قراصنة شاركوا في العملية، ويُعتقد أنهم ينتمون إلى المجموعة نفسها التي شاركت في اختطاف السفينة M/V Sward في أبريل/نيسان الماضي.

تحرك تركي بعد الاختطاف

عقب الاستيلاء على السفينة، اقتربت منها سفينتان مملوكتان لجهات تركية، فيما حلقت مروحيات وطائرات مسيّرة تركية في المنطقة لمراقبة التطورات.

وبعد نحو يوم، وصلت قارب صغير إلى السفينة وعلى متنه شخصان، قبل أن يغادرا المنطقة. وبعد عودة القارب إلى الساحل، وقعت غارة جوية أسفرت، وفق التقارير، عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

ولم تتضح بشكل مستقل الجهة التي نفذت الغارة أو هوية القتلى وما إذا كانوا مرتبطين بعملية اختطاف السفينة. إلا أن النشاط العسكري التركي المكثف في الصومال أثار تكهنات بشأن صلة أنقرة بالعملية.

عودة القرصنة قبالة الصومال

ويأتي اختطاف LUTUF في ظل تصاعد نشاط القراصنة الصوماليين خلال عام 2026. ووفق التقارير، تعرضت خمس سفن تجارية للاختطاف منذ أبريل/نيسان، ولا تزال أربع منها محتجزة، إلى جانب عشرات من أفراد أطقمها.

وتعود جذور القرصنة الصومالية إلى انهيار الدولة عام 1991، عندما أدى غياب السلطة المركزية إلى تراجع الرقابة على السواحل والمياه الإقليمية. ومع مرور الوقت، تحولت عمليات الخطف إلى نشاط منظم يعتمد على طلب فدى مالية بملايين الدولارات.

شحنة عسكرية جعلت السفينة هدفًا استثنائيًا

وتكتسب حادثة LUTUF أهمية خاصة بسبب طبيعة حمولتها، التي تضمنت أسلحة ومعدات عسكرية تركية، إلى جانب معدات اتصالات وأجهزة مرتبطة بالأقمار الصناعية، وكانت في طريقها إلى المنشأة العسكرية التركية في مقديشو.

وتشير تقارير إلى أن السفينة أبحرت في نهاية يوليو/تموز من ميناء تكيرداغ التركي، الذي يرتبط بمنشآت مهمة لصناعة وتطوير الطائرات المسيّرة والأسلحة التركية.

كما تكشف العملية عن تطور في أساليب القراصنة، إذ يُعتقد أنهم استخدموا سفينة سبق اختطافها للوصول إلى مسافة بعيدة عن الساحل، ثم أطلقوا منها قوارب سريعة باتجاه السفينة المستهدفة.

ورغم وجود حراس مسلحين على متن LUTUF، تمكن القراصنة من السيطرة عليها، ما يثير تساؤلات حول مستوى التنظيم والتنسيق الذي باتت تتمتع به مجموعات القرصنة الصومالية، في وقت تعود فيه تهديدات أمن الملاحة إلى الواجهة في منطقة القرن الأفريقي.