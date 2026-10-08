دشنت إسرائيل، الخميس، أول جناح وطني لها في معرض مراكش للطيران بالمغرب، في خطوة تعكس تطور التعاون العسكري والصناعي بين البلدين منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 2020.

وتعد هذه أول مشاركة رسمية لإسرائيل في المعرض الدولي للطيران والدفاع منذ توقيع اتفاقات أبراهام، التي أرست إطارًا لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب برعاية أمريكية.

وبحسب وزارة الأمن الإسرائيلية، تشارك في المعرض بعثة تضم ثماني شركات من قطاع الصناعات الدفاعية، بقيادة مديرية التعاون الدولي الدفاعي "سيبات"، وتعرض في مراكش مجموعة من التقنيات والأنظمة العسكرية التي تقول إسرائيل إنها خضعت للاختبار في ظروف قتالية.

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وتشمل المعدات والتقنيات المعروضة طائرات مسيرة انتحارية، وأنظمة روبوتية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتقنيات للملاحة الذاتية للطائرات غير المأهولة، إضافة إلى أنظمة توجيه بالليزر مخصصة للطائرات المسيرة من طراز "إف بي في" التي يتم التحكم بها عبر الرؤية المباشرة.

كما تعرض الشركات الإسرائيلية حلولًا للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب تقنيات أخرى في مجالات الدفاع والاستخبارات.

وتشارك في المعرض أيضًا كبرى شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، بينها "إلبيت سيستمز"، و"إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء" و"رفائيل للصناعات الدفاعية المتقدمة"، حيث تستعرض قدراتها في المجالات الجوية والبرية والبحرية والفضائية، إضافة إلى الاستخبارات والأمن السيبراني.

ووصف العميد احتياط يائير كولاس، مدير مديرية "سيبات"، المشاركة الإسرائيلية بأنها "خطوة مهمة لوزارة الأمن والصناعة الدفاعية الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أنها تمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي في المجال العسكري وبناء شراكات طويلة الأمد.

وتأتي المشاركة الإسرائيلية الرسمية في المغرب في إطار التقارب الذي بدأ بين إسرائيل والمغرب في ديسمبر/كانون الأول 2020، عندما وافق المغرب على تطبيع علاقاته مع إسرائيل ضمن اتفاقات أبراهام وبرعاية الولايات المتحدة.

ويعكس افتتاح الجناح الإسرائيلي في معرض مراكش للطيران تنامي الحضور الدفاعي والصناعي في العلاقات بين البلدين، مع توسع مجالات التعاون لتشمل التقنيات العسكرية والصناعات الدفاعية والأمنية.