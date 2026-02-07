عائشة القذافي تنعى شقيقها سيف الإسلام بكلمات رثاء مؤثرة وتدعو للمصالحة الوطنية

أعربت عائشة القذافي عن حزنها العميق لمقتل شقيقها سيف الإسلام القذافي، في منشور عبر منصة "إكس"، وصفت فيه شقيقها بأنه أحد ركائز العائلة والوطن، مشيرة إلى ما وصفته بتضحيات إخوتها ووالدها "من أجل ليبيا".

وقالت عائشة القذافي، المقيمة في سلطنة عُمان منذ عام 2011، إن إخوتها واجهوا "الرصاص بصدورهم وهم واقفون من أجل الوطن"، معتبرة أن ما أصابهم كان ثمنًا لمواقفهم، ودعت إلى إعادة بناء ليبيا كعزاء لشقيقها.

وقُتل سيف الإسلام القذافي في عملية اغتيال أثارت جدلًا واسعًا، بعدما أعلنت عائلته في 3 فبراير\شباط وفاته متأثرًا بإصابته بطلقات نارية أطلقها مسلحون مجهولون داخل منزله في مدينة الزنتان. وأكد مكتب النائب العام الليبي لاحقًا مقتله رسميًا، معلنًا فتح تحقيق شامل لكشف ملابسات الجريمة والجهات المتورطة.

وأوضح المكتب، في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية، أن فرق التحقيق باشرت إجراءات المعاينة وجمع الأدلة وسماع الشهود، بمشاركة أطباء شرعيين وخبراء مختصين، مؤكّدًا أن التحقيقات لا تزال جارية.

ASSOCIATED PRESS

وشُيّع جثمان سيف الإسلام القذافي، الجمعة، في مدينة بني وليد غرب ليبيا، حيث أُقيمت الصلاة عليه في ساحة مطار المدينة بعد نقل الجثمان من الزنتان، قبل دفنه وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور آلاف المشيعين من قبيلتي القذاذفة والورفلة، فيما غابت شقيقته عائشة عن الجنازة.

وفي موازاة ذلك، أثارت تقارير إعلامية اتهامات بشأن جهات خارجية يُشتبه بتورطها في الاغتيال، من بينها مزاعم نقلتها وسائل إعلام عن دور فرنسي محتمل، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها أي تأكيد رسمي حتى الآن.

من جهته، أدان الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي عملية الاغتيال، واصفًا إياها بـ"الجريمة الخطيرة" والانتهاك الصارخ للقانون، داعيًا إلى تحقيق شفاف ومحاسبة جميع المسؤولين عنها.

يُذكر أن أربعة فقط من أبناء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ما زالوا على قيد الحياة، إلى جانب ابنته عائشة، وجميعهم يقيمون خارج ليبيا.