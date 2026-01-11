عقارات إسرائيلية في أرض الصومال؟ الشركات التي ستدخل إلى الدولة

أعلنت شركتا "ويسلررايت" و"أموري كابيتال" الإسرائيليتان صباح اليوم (الأحد) عن تعاون استراتيجي، ستقدمان بموجبه الدعم لشركات أخرى، بالإضافة إلى تسهيل وصولها إلى الأنشطة التجارية في أرض الصومال. وتأتي هذه الخطوة في ظل اعتراف إسرائيل بالصومال، وهو تحرك سياسي أثار اهتماماً إقليمياً ودولياً، ووضع هذا البلد الصغير على خريطة الفرص الاقتصادية.

تقع أرض الصومال عند تقاطع استراتيجي على طريق البحر الأحمر، ومع ميناء بربرة الذي يتطور بسرعة بفضل الاستثمارات في البنية التحتية واللوجستية، توفر إمكانيات للدخول في مشاريع تطوير البنية التحتية، الزراعة، الاتصالات وتقديم الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الوصول إلى الأسواق المتنامية في إثيوبيا والدول المجاورة من خلال اتفاقيات التجارة الإقليمية.

التعاون بين ويسلرايت و-Amore Capital يهدف إلى تمكين الشركات الإسرائيلية، بدءًا من شركات البنية التحتية والعقارات، مرورًا بالشركات الناشئة في مجالات المياه، الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية، من دخول السوق بشكل منظم، مع إقامة علاقات مع جهات حكومية، هيئات تنظيمية وشركاء محليين.