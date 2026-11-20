في خطوة تعكس تنامي التعاون العسكري والتكنولوجي بين المغرب والولايات المتحدة، أجرى عسكريون من البلدين، بشراكة مع أكثر من عشر شركات أمريكية متخصصة في الصناعات الدفاعية، سلسلة من الاختبارات الميدانية لمركبات ذاتية القيادة مجهزة بتقنيات متطورة لرصد الطائرات المسيّرة والتصدي لها. واحتضنت منطقة طانطان هذه التجارب خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، وفق ما أورده تقرير للجيش الأمريكي نُشر يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

واحتضن ميدان التدريب المغربي متعدد المجالات هذه الاختبارات، وهو منشأة عسكرية مخصصة لتجريب المعدات والتقنيات الحديثة وتطوير قدرات القوات المسلحة. وتندرج هذه العملية ضمن مسار تجريبي انطلق في شتنبر الماضي بمدينة يوما، بولاية أريزونا الأمريكية، حيث خضعت الأنظمة ذاتها لجولة أولى من التقييم والاختبار.

وركزت التجارب على قياس مدى قدرة المركبات على التحرك بصورة مستقلة في التضاريس الوعرة، والحفاظ على جاهزيتها التشغيلية في ظروف التشويش الإلكتروني وانقطاع أو اضطراب الاتصالات. كما شملت اختبار نماذج تقنية متكاملة تجمع بين منصات القيادة الذاتية، وأجهزة كشف الطائرات المسيّرة واعتراضها، إلى جانب البرمجيات المتخصصة وأنظمة الاتصال والتحكم.ويتمثل الرهان الأساسي لهذه المنظومة في تعزيز القدرة على حماية مساحات واسعة من التهديدات الجوية التي تشكلها الطائرات المسيّرة، مع تقليص الحاجة إلى نشر العناصر العسكرية في مواقع مكشوفة أو قريبة من مصادر الخطر، بما يوفر شروطاً أفضل للسلامة والنجاعة العملياتية. وتندرج هذه الاختبارات في إطار مبادرة «NANO ACE» التي أطلقها الجيش الأمريكي بهدف تسريع تطوير التكنولوجيا العسكرية وإدماج الابتكارات الجديدة في المنظومات العملياتية. وقد عرفت مشاركة تسع مؤسسات وجهات عسكرية، من بينها فرق متخصصة في الاختبار واقتناء المعدات، ووحدات قتالية، والقيادة المركزية للجيش الأمريكي، والقيادة الأمريكية في إفريقيا، فضلاً عن قوة مهام الجيش الأمريكي لجنوب أوروبا وإفريقيا (SETAF-AF).

وتستمد هذه المبادرة توجهها من برنامج «Jailbreak»، الذي أطلقه الجيش الأمريكي في وقت سابق من السنة الجارية، والرامي إلى تجاوز العوائق التقنية والتنظيمية التي تحول دون اشتغال الأنظمة العسكرية المختلفة ضمن منظومة موحدة ومتكاملة. وتقوم فلسفة البرنامج على الجمع المباشر بين العسكريين والمهندسين والمطورين في بيئة ميدانية حقيقية، بما يسمح بتقليص المدة الزمنية اللازمة لدمج المعدات والتقنيات الجديدة، من عدة أشهر إلى بضعة أيام، مع الحد من النفقات المرتبطة بعمليات التطوير والاختبار.وفي هذا السياق، أكد المقدم كوربيت باكستر، نائب مدير المركز الإفريقي للتدريب والتجريب متعدد المجالات (AMTEC) التابع لقوة مهام الجيش الأمريكي لجنوب أوروبا وإفريقيا، والمسؤول عن فرعه المرتبط بمناورات «الأسد الإفريقي»، أن جمع مختلف مراحل الاختبار والتقييم والتحقق من الفعالية واقتناء المعدات في موقع واحد يتيح نقل التكنولوجيا المختبرة بسرعة إلى أيدي العسكريين العاملين في الميدان.

من جهته، أوضح الرائد كايل راو، المسؤول عن تقييم أنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، أن اعتماد هذه التقنيات من شأنه تخفيف الأعباء العملياتية عن الجنود، والحد من تعرضهم للمخاطر المباشرة. كما ستوفر المعطيات المستخلصة من التجارب قاعدة عملية تساعد القيادات العسكرية على تحديد أنسب ظروف استخدام هذه الأنظمة، وتقييم فعاليتها، ورصد الجوانب التي تستدعي مزيداً من التطوير والتحسين.

ولم تقتصر أهمية هذه المناورات على اختبار التكنولوجيا العسكرية الجديدة، بل امتدت لتشمل تقييم المؤهلات الاستراتيجية واللوجستية لميدان التدريب المغربي، الذي لا يزال في طور التجهيز والتطوير. فطبيعة تضاريسه الصعبة، ومحدودية حركة الملاحة الجوية نسبياً في مجاله، فضلاً عن توافر ترددات لاسلكية ملائمة، تجعل منه فضاءً مناسباً لتجريب الأنظمة العسكرية المتطورة وإجراء التدريبات المشتركة.وتكشف هذه التجارب، في مجملها، عن أهمية الموقع الذي بات يحتله المغرب في برامج الاختبار والتطوير العسكري المشترك مع الولايات المتحدة، كما تبرز الدور المتنامي لميدان طانطان باعتباره فضاءً لتقييم التقنيات الدفاعية الحديثة، ولاسيما تلك المرتبطة بالتحولات المتسارعة في طبيعة الحروب، حيث أصبحت الطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية والأنظمة ذاتية التشغيل من أبرز محددات التفوق والجاهزية العسكرية.