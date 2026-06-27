أعلنت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى رسميًا تفشي وباء الكوليرا بعد تأكيد 197 حالة إصابة و24 حالة وفاة في منطقتي بيمبو ومبايكي، جنوب غرب العاصمة بانغي. وقد أدلى وزير الصحة بيير سومس، بهذا الإعلان يوم الجمعة.

وأفادت السلطات الصحية بأنه تم بالفعل تطبيق إجراءات وقائية في المناطق المتضررة، بينما تُبذل جهود وقائية في المدن المجاورة لمنع انتشار المرض.

يأتي هذا التفشي في وقتٍ تُعلن فيه البلاد حالة تأهب قصوى بسبب خطر دخول فيروس إيبولا، المنتشر حاليًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وتواصل وزارة الصحة، بدعم من معهد باستور في بانغي، تحقيقاتها لتحديد مصدر هذا التفشي. تنتقل الكوليرا عبر المياه أو الطعام الملوث، وتسبب إسهالًا حادًا وجفافًا شديدًا، قد يكون مميتًا في حال عدم تلقي العلاج الفوري. ويُساهم الفقر، ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة، وانعدام الأمن في عودة ظهور المرض في هذه الدولة الواقعة في وسط أفريقيا

هذا هو خامس تفشٍّ لوباء الكوليرا يُسجَّل في جمهورية أفريقيا الوسطى. خلال التفشي السابق عام 2016، أبلغت السلطات عن 522 حالة إصابة و23 حالة وفاة. وتدعو الحكومة الآن الجمهور والقيادات السياسية والدينية ووسائل الإعلام إلى المشاركة الفعّالة في حملات التوعية للحد من انتشار الفيروس.