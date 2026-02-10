الرئيس الجزائري يحذر من مساس بالسعودية، كما يحذر من دولة معادية

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، أن علاقات بلاده مع السعودية "متينة"، محذرًا من أي مساس بالمملكة، ومشددًا على الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين.

وأشار تبون إلى أن علاقات الجزائر مع مصر تقوم على "تضامن متبادل"، مؤكدًا دعم بلاده لمصر خلال الحروب ضد إسرائيل عامي 1967 و1973، ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"الأخ". كما اعتبر أن علاقات الجزائر مع قطر وصلت إلى مستوى متقدم، ومع الكويت تقوم على "احترام متبادل".

وفي الوقت ذاته، أشار الرئيس الجزائري إلى وجود "دويلة واحدة" في العالم العربي يحاول قادتها التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، بما في ذلك التأثير على المسار الانتخابي الرئاسي.

وتطرق تبون إلى مشاريع التنمية، موضحًا أن الجزائر اقترضت 3 مليارات دولار من البنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع سكك حديدية في جنوب البلاد يمتد من المنيعة مرورًا بعين صالح إلى تامنراست، على أن يتم سداد القرض خلال 13 عامًا.

كما شدد الرئيس على أن كل جزائري تورط مع استخبارات أجنبية سيتم محاكمته عند العودة إلى البلاد، معتبرًا أن الفئة المتعاونة مع دول معادية "خونة" ويجب أن يخضعوا للمحاسبة، بينما يُستثنى من لم يكن لهم أي ارتباط بشبكات استخباراتية.