إسرائيل تستعد لمشاركة تاريخية في معرض مراكش الجوي في نوفمبر القادم

تتجه الصناعات الأمنية الإسرائيلية نحو تسجيل مشاركة وُصفت بـ”التاريخية” في المعرض الجوي بمدينة مراكش المغربية المقرر في نوفمبر\تشرين ثاني المقبل، في خطوة تعكس تنامي التعاون الأمني والعسكري بين المغرب وإسرائيل منذ توقيع “اتفاقات أبراهام” عام 2020، وذلك لتقرير صادر عن موقع "غلوبس".

وبحسب مسؤولين في وزارة الأمن الإسرائيلية، تجري الاستعدادات لإطلاق أول حضور رسمي واسع للشركات الأمنية الإسرائيلية في معرض الطيران والدفاع المغربي، وسط توقعات بأن يشكل الحدث منصة جديدة لتعزيز الشراكات العسكرية والتقنية بين الجانبين، إضافة إلى فتح المجال أمام الصناعات الإسرائيلية للوصول إلى أسواق أفريقية وغربية عبر البوابة المغربية.

وقال رئيس هيئة التصدير الدفاعي الإسرائيلية (سيباط) يائير كولس إن الاتصالات مع الجانب المغربي لا تزال جارية بانتظار الموافقات النهائية، معتبرًا أن المشاركة – إذا أُقرت رسميًا – ستكون “خطوة تاريخية” في مسار العلاقات الثنائية.

وأشار كولس إلى أن العلاقات الأمنية بين إسرائيل والمغرب شهدت تطورًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى التعاون بين وزارتي الأمن أو عبر الاتفاقيات الأمنية والتقنية، فضلًا عن تعيين أول ملحق عسكري إسرائيلي في الرباط عام 2023.

وفي موازاة التحرك نحو المغرب، تستعد الصناعات الأمنية الإسرائيلية للعودة أيضًا إلى معرض “يوروساتوري” العسكري في فرنسا الشهر المقبل، بعد أزمة استبعاد الشركات الإسرائيلية من نسخة 2024 على خلفية الحرب في غزة والعملية العسكرية في رفح.

وأوضح كولس أن نحو 30 شركة إسرائيلية ستشارك في المعرض الفرنسي هذا العام لكن من دون جناح وطني رسمي، في صيغة مختلفة عن المشاركات السابقة، مع توفير مساحة مخصصة لاجتماعات الأعمال بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركاء دوليين.

وتأتي هذه التحركات في وقت يواصل فيه قطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلية تحقيق نمو ملحوظ، إذ بلغت صادرات السلاح الإسرائيلية خلال عام 2024 نحو 14.8 مليار دولار، وفق بيانات وزارة الدفاع، بزيادة تقارب 11.7% مقارنة بالعام السابق.

كما تواصل إسرائيل توسيع حضورها في المعارض الأمنية الدولية، بما يشمل الولايات المتحدة وألمانيا وآسيا، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز الشراكات العسكرية وفتح أسواق جديدة، خصوصًا داخل دول حلف الناتو وأفريقيا.