أثار مقطع فيديو متداول من فعالية لتكريم مؤثرين على منصة “تيك توك” في العاصمة الجزائرية جدلاً واسعاً، بعد ظهور العلم الوطني الجزائري موضوعاً على الأرض أسفل منصة الاحتفال، ما دفع إلى موجة انتقادات ومطالب بفتح تحقيق في الواقعة.

وأُقيمت الفعالية، التي حملت اسم “دورة التيك توك الجزائري”، في أحد فنادق العاصمة ليغاسي لوكسوري، ونظمتها وكالة “سكاي توك” لتكريم عدد من صناع المحتوى على المنصة.

وأظهر الفيديو المتداول العلم الوطني موضوعاً على الأرض أسفل منصة الحفل، ما اعتبره ناشطون إساءة لرمزية الدولة وإمكانية تعريضه للدوس أثناء الفعالية، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ودعا عدد من النشطاء والهيئات المدنية إلى فتح تحقيق في الحادثة، معتبرين أن أي مساس بالعلم الوطني يمثل تجاوزاً لرموز الدولة ويستوجب المساءلة القانونية.

من جهته، أكد الفندق المستضيف في بيان أن الصور المتداولة “لا تعكس موقف المؤسسة”، مشدداً على احترامه الكامل للعلم الوطني، ورافضاً أي تصرف يمس الرموز السيادية.

كما أوضح مختصون قانونيون أن التشريع الجزائري يجرّم أي فعل متعمد يمس العلم الوطني، مع فرض عقوبات قد تصل إلى السجن، على أن يحدد القضاء مدى توافر القصد الجنائي وفق ملابسات الواقعة.