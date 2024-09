محكمة بريطانية: "الشعب القبائلي الجزائري يُعتبر شعبا، وفقا للقانون الدولي وله الحق في تقرير مصيره بموجب حق تقرير المصير"

ذكر القيادي في "الحركة من أجل تقرير مصير القبائل" المعروفة اختصار بـ"الماك"، أكسال بلعباسي، السجين السابق لدى السلطات الجزائرية، أن "القضاء البريطاني تلقى طلب مشورة من طرف الحركة حول "ما إذا كان للشعب القبائلي الحق في تقرير المصير".

وبحسب محكمة "بريك كورت" البريطانية، فإنه بما أن "الشعب القبائلي يُعتبر شعبا، وفقا للقانون الدولي فإن له الحق في تقرير مصيره بموجب حق تقرير المصير، وهو هو حق يحمي مجموعة ككيان جماعي، فيما يتعلق بمشاركتها السياسية وكذلك سيطرتها على أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كمجموعة، مضيفة "رأينا فإن شعب القبائل هو شعب بموجب القانون الدولي، ونتيجة لذلك فإن شعب القبائل يمتلك الحق الإنساني في تقرير المصير بموجب القانون الدولي".

في خطاب بثته المنصات القبائلية من العاصمة الفرنسية باريس، أعلن رئيس حكومة القبائل في المنفى، فرحات مهني، أن محكمة "بريك كورت" البريطانية الموجود مقرها في لندن، أصدرت رأيا قانونيا يعترف بوجود القبائل كشعب ويُقر بحق القبائليين في في تقرير المصير، وبالتالي إمكانية "الاستقلال" عن الجزائر.

وجاء في رأي المحكمة، أن "هناك سؤالين يجب أخذهما في الاعتبار لتحديد ما إذا كان للشعب القبائلي الحق في تقرير المصير، السؤال الأول هو ما إذا كان القبائليون يشكلون شعبا، حيث إن الحق في تقرير المصير هو حق يمنح فقط للشعوب، مضيفا "في رأينا هم يشكلون شعبا".

وبحسب الوثيقة فأما السؤال الثاني فهو ما إذا كان لديهم، بموجب القانون الدولي، الحق في تقرير المصير، ليخلص إلى أنه "في رأينا لديهم هذا الحق"، على اعتبار أن "حق تقرير المصير في القانون الدولي هو حق إنساني تمتلكه الشعوب وقد تم توضيح ذلك في العديد من الصكوك الدولية، وأبرزها ميثاق الأمم المتحدة الذي تنص المادة الأولى منه على أن احترام مبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير المصير ضمن أهداف الأمم المتحدة.

