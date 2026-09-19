بوعلام صنصال يرفض العفو: هل يعود إلى الجزائر طالباً محاكمةً قد تعيده إلى السجن؟

أعلن الكاتب الفرنسي ـ الجزائري بوعلام صنصال، رفضه القاطع للعفو الرئاسي الذي أنهى فترة احتجازه في الجزائر، مؤكداً رغبته في العودة إلى بلده الأصلي والخضوع لمحاكمة جديدة، رغم إدراكه أن عودته تصطدم بعقبات قانونية وسياسية، من بينها تعطيل جواز سفره.

وفي حوار مع منصة «نيس ماتان»، عبّر صنصال بلهجة حادة عن رفضه للعفو الذي استفاد منه، معتبراً إياه «عاراً وجرحاً»، ومتسائلاً عن سبب العفو أصلاً، ما دام، بحسب روايته، لم يرتكب ما يستوجب الإدانة. وكان قد أُفرج عنه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بعد عفو وقّعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استجابة، وفق بيان للرئاسة الجزائرية آنذاك، لطلب خاص من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتانماير. وكان القضاء الجزائري قد حكم على صنصال بالسجن خمس سنوات مع التنفيذ.

ولا يكتفي الكاتب برفض العفو، بل يطالب بمحاكمة جديدة يعتبرها، وفق تعبيره، «حقيقية»، بحضور محامٍ ومراقبين دوليين، بما يتيح له الحصول على براءة تستوفي شروطها القانونية. وقال إنه أبلغ الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والألماني شتانماير، إضافة إلى الرئيس تبون، رفضه للعفو، في موقف يلخّص نظرته إلى الإفراج عنه باعتباره تسوية سياسية أكثر منه معالجة قضائية للملف.

وبعد 361 يوماً من الاحتجاز، يعتزم صنصال كذلك اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية لمقاضاة الحكومة الجزائرية، مؤكداً أن الملف الذي أعده محاموه بات جاهزاً، وأن اعتراضه ينصب أساساً على ما يعتبره احتجازاً تعسفياً. غير أن هذه الخطوة لا تزال معلقة، إذ يقول إن الرئاسة ووزارة الخارجية الفرنسيتين طلبتا منه عدم التصعيد، خشية أن تنعكس خطوته على قضية الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز، المحتجز في الجزائر بتهمة «الإشادة بالإرهاب»، والذي تسعى باريس إلى تأمين عفو رئاسي له. ويعيد كتاب «الأسطورة» فتح تفاصيل القضية من زاوية شخصية وسياسية في آن. فقد أوقف صنصال في مطار الجزائر العاصمة بعد عودته من فرنسا، التي يحمل جنسيتها، وأبلغ خلال التحقيق بأنه متابع بتهم تتصل بـ«المساس بالوحدة الوطنية»، على خلفية تصريحات صحافية أكد فيها أن مناطق واسعة من الغرب الجزائري كانت تاريخياً تابعة للمغرب.

وقد تصاعد التوتر بعد تصريحات للرئيس عبد المجيد تبون هاجم فيها الكاتب بشدة، من دون تسميته، واعتبر أن شخصاً «مجهول الأب والهوية» أُرسل إلى الجزائر ليقول إن جزءاً من أراضيها تابع لدولة أخرى. وبعد الإفراج عنه، قال صنصال إن الرئيس الفرنسي ماكرون طلب منه تفادي أي خطوة تصعيدية تجاه الجزائر. وفي كتابه، يوجّه صنصال نقداً صريحاً للمقاربة الدبلوماسية الفرنسية التي أسهمت في إطلاق سراحه بوساطة ألمانية، رافضاً منطق التسويات، ومفضلاً ما يسميه «ميزان القوى» والتصعيد المباشر، حتى وإن انتهى الأمر، بحسب تعبيره، إلى الموت في السجن.

لكن رغبته في محاكمة جديدة تصطدم بواقع قانوني ولوجستي معقد، أبرز وجوهه وضع وثائق سفره وعلاقته القانونية بالجنسية الجزائرية. فقد أفادت صحيفة «لوسوار دالجيري» في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بأن صنصال لم يعد مواطناً جزائرياً، من دون أن يكون قد أُعلن رسمياً عن قرار بسحب جنسيته، وهو ما يجعل مطلب العودة إلى الجزائر وإعادة فتح الملف القضائي محاطاً بأسئلة قانونية وسياسية تتجاوز شخص الكاتب نفسه.

جاءت تصريحات صنصال، البالغ من العمر سبعين عاماً، خلال وجوده في مدينة نيس، يومي الثلاثاء والأربعاء، للترويج لروايته الجديدة «الأسطورة»، الصادرة عن دار «غراسيه» في الثاني من يونيو/حزيران الماضي، وهي رواية تستعيد، في جانب منها، تجربة سجنه في الجزائر بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ونوفمبر/تشرين الثاني 2025.