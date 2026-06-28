أثار قائد الجيش الأوغندي موهوزي كاينيروغابا جدلاً واسعاً بعد نشره سلسلة من التصريحات عبر منصة “إكس”، تضمنت تهديدات بإجراءات ضد المواطنين الأتراك المقيمين في أوغندا دون تصاريح عمل قانونية.

وقال كاينيروغابا في أحد منشوراته إن جميع الأتراك الذين لا يحملون تصاريح عمل سارية “سيتم اعتقالهم في أي مكان داخل أوغندا” اعتباراً من الأسبوع المقبل، داعياً إلى ما وصفه بتنظيم أوضاع الإقامة داخل البلاد.

وفي منشورات أخرى، أشار إلى ضرورة مغادرة جميع الأتراك غير النظاميين الأراضي الأوغندية قبل تاريخ 8 يوليو، محذراً من اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، دون تقديم تفاصيل إضافية حول آلية التنفيذ.

كما استخدم القائد العسكري لهجة حادة في بعض تصريحاته، ما أثار ردود فعل واسعة وتساؤلات حول انعكاسات هذه التصريحات على العلاقات بين أوغندا وتركيا، خاصة في ظل وجود مشاريع اقتصادية وتعاقدات سابقة بين الجانبين.

وفي سياق متصل، سبق أن أعلن كاينيروغابا خلال الفترة الماضية عن إلغاء عقد كبير مع شركة إنشاءات تركية، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على تصاعد التوترات بين الطرفين خلال الأشهر الأخيرة.

ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من الحكومة التركية أو السلطات الأوغندية بشأن هذه التصريحات المتداولة.