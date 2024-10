الجزائر مستاءة من دعم دول الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية مع المغرب بشأن الصحراء، والعاهل المغربي يدعو "للتصدي لمناورات الخصوم"

قال وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف، إن "ما يثير الدهشة هو أننا، بينما نتابع ردود الفعل حول قرارات محكمة العدل الأوروبية، نسمع بعض الدول الأعضاء في هذه المؤسسة نفسها تحاول إقناعنا بأن الاتفاقيات التجارية تعلو فوق كل شيء عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية".وأضاف "يقال إن العقود يجب أن تُحترم "Pacta Sunt Servanda" (يجب احترام الاتفاقيات، ملاحظة المحرر)، لكن الاتحاد الأوروبي يؤكد لنا الآن أن قانون العقود يتفوق على "Jus Cogens" (القانون الملزم، ملاحظة المحرر)، بل وحتى على قرارات أعلى هيئة قضائية في أوروبا".

وتابع المسؤول الجزائري حديثه قائلا "الأخطر من ذلك هو أن كل هذه الافتراءات تبررها العلاقات الاستراتيجية مع المملكة المغربية، والمصالح المشتركة مع هذا البلد، والطموحات المتزايدة للسيطرة على ثروات الصحراء الغربية".

ومن جهته قال العاهل المغربي محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، للبرلمان المغربي "رغم كل ما تحقق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم"مؤكدا على أنه "يجب شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء، وهو ما يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها"

وأكد محمد السادس على أن "ما حققه المغرب من مكاسب، على درب طي هذا الملف، وما تعرفه أقاليمنا الجنوبية من تنمية اقتصادية واجتماعية، كان بفضل تضامن جميع المغاربة، وتضافر جهودهم، في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية"، مشيدا "بالجهود التي تبذلها الدبلوماسية الوطنية، ومختلف المؤسسات المعنية، وكل القوى الحية، وجميع المغاربة الأحرار، داخل الوطن وخارجه، في الدفاع عن الحقوق المشروعة لوطنهم، والتصدي لمناورات الأعداء".

