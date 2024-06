مالاوي: الرئيس لازاروس شاكويرايعلن مصرع نائبه وجميع من كانوا معه على متن الطائرة المفقودة

أعلن الرئيس المالاوي لازاروس شاكويرا في خطاب، اليوم الثلاثاء، عن مقتل نائبه ساولوس كلاوس تشيليما وجميع من كانوا معه على متن الطائرة المفقودة، وكانت الطائرة التي تقل نائب الرئيس ومرافقيه، اختفت من شاشات الرادار، أمس، في ظروف جوية صعبة.

واشارلازاروس شاكويرا إلى أن"الطائرة التي أقلّت نائبه ساولوس تشيليما واختفت تابعة للجيش غادرت العاصمة ليلونغوي الساعة 7:17 صباحاً بتوقيت غرينتش، لكنها فشلت في الهبوط المقرر بعد 45 دقيقة في مطار مدينة Mzuzu الدولي داخل البلاد.

وأضاف شاكويرا في كلمة مصورة أنه اتصل بدول مجاورة وشركاء دبلوماسيين للمساعدة في البحث عن الطائرة.وتابع"حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وإسرائيل عرضت جميع أنواع الدعم، بما في ذلك استخدام التقنيات المتخصصة التي من شأنها تعزيز القدرة على العثور على الطائرة في وقت أقرب".

وكان شاكويرا قد ألغى زيارة إلى جزر البهاما، وأصدر أمرًا للقوات المسلحة بإجراء عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكانها، ومضت 24 ساعة حتى صباح اليوم الثلاثاء ولم يتم العثور على الطائرة التي يبدو أنها اختفت في منطقة غابات جبلية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ناشن" المحلية.

وكان ساولوس تشيليما تم تجريده في 2022 من سلطاته بعدما أوقف ووجهت إليه اتهامات بالكسب غير المشروع في فضيحة رشوة تورط فيها رجل أعمال بريطاني من أصل مالاوي، ثم أسقط القضاء الشهر الماضي التهم بعد أن حضر جلسات عدة أمام المحكمة.