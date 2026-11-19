قررت الحكومة الصومالية طرد سفير دولة الإمارات لدى مقديشو، أحمد جمعة الرميثي، ومنح جميع الدبلوماسيين الإماراتيين مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد، في تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية بين البلدين، على خلفية اتهامات صومالية لأبوظبي بالتدخل في الشؤون الداخلية ودعم إدارات إقليمية خارج سلطة الحكومة الفيدرالية.

وذكر موقع «عاصمة أونلاين» الصومالي، نقلا عن قرار مجلس الوزراء، أن القرار يشمل السفير الإماراتي وبقية الدبلوماسيين العاملين في البلاد. كما قررت الحكومة استدعاء سفيرها لدى أبوظبي للتشاور. ويشغل الرميثي منصبه في مقديشو منذ عام 2022.

وجاءت الخطوة بعد يومين من اتهام الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في خطاب متلفز، الإمارات بمحاولة إضعاف الحكومة المركزية، من خلال تقديم دعم مالي وسياسي لعدد من الإدارات الإقليمية، وإبرام اتفاقيات معها بشأن موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو.

وقال محمود إن أبوظبي ساعدت في إنشاء قواعد وقوات مسلحة خارج إطار القيادة الوطنية، معتبرا أن هذه التحركات تضعف مؤسسات الدولة والجيش الصومالي، الذي يخوض حربا ضد حركة الشباب.

كما اتهم الرئيس الصومالي الإمارات بالتدخل في مسألة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، الذي أعلن انفصاله عن الصومال، مشيرا إلى أن أبوظبي استخدمت ميناء بربرة في يناير/كانون الثاني لنقل زعيم انفصالي فرّ من اليمن، من دون موافقة الحكومة الصومالية.

وكانت وزارة الخارجية الصومالية قد طالبت الإمارات، الأربعاء، بإدارة علاقاتها مع الصومال من خلال الحكومة الفيدرالية حصريا، في تأكيد على رفض مقديشو إقامة علاقات مباشرة مع الإدارات الإقليمية خارج إطار السلطات المركزية.

الإمارات ترد على اتهامات الرئيس الصومالي

في المقابل، رفض أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الاتهامات الصومالية، متهما الرئيس حسن شيخ محمود بتغليب حساباته السياسية الشخصية على مصالح بلاده.

وقال قرقاش إن الإمارات وقفت إلى جانب الصومال في أصعب الظروف، معتبرا أن صراعات النفوذ الداخلية تدفع البلاد إلى خلافات إقليمية. وأكد أن علاقات بلاده مع الشعب الصومالي ستستمر رغم الخلاف السياسي الراهن.

وتعود جذور التصعيد الحالي إلى يناير/كانون الثاني، عندما أعلنت مقديشو إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات في مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد.

وبحسب وكالة «رويترز»، رفضت أرض الصومال وإدارتا بونتلاند وجوبالاند القرار، فيما أعلنت بونتلاند أنها ستواصل علاقاتها مع أبوظبي، بما في ذلك التعاون في ميناء بوصاصو، الذي تمتلك شركة تابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية امتياز تشغيله لمدة 30 عاما.

وتستثمر الإمارات منذ سنوات في تطوير الموانئ والبنية التحتية التجارية على امتداد طرق الملاحة في القرن الأفريقي، كما شاركت في تدريب وتمويل قوات تابعة للحكومة الصومالية.

غير أن علاقاتها المباشرة مع الإدارات الإقليمية أثارت خلافا مع مقديشو، التي تصر على أن تكون القرارات المتعلقة بالموانئ والتعاون الأمني مع الدول الأجنبية من اختصاص الحكومة الفيدرالية وح