تقارير عن اغتيال نجل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة قرب الزنتان

أفادت وسائل إعلام محلية ليبية، بوقوع عملية اغتيال استهدفت نجل سيف الإسلام القذافي، في ظروف وصفت بالغامضة، جنوب مدينة الزنتان غربي البلاد.

وفي بيان رسمي، نعى الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بملابسات الحادث أو الجهات المسؤولة عنه.

في المقابل، نفى اللواء 444 قتال أي علاقة له بالحادثة أو بالاشتباكات التي شهدتها مدينة الزنتان، مؤكدًا في بيان أن قواته غير منتشرة داخل المدينة أو في محيطها الجغرافي. وأضاف أن اللواء “غير معني بما جرى في الزنتان ولا تربطه أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالأحداث هناك”.

ويأتي ذلك في ظل تضارب المعلومات حول طبيعة الحادث، وسط غياب بيان رسمي من الجهات الأمنية الليبية يوضح تفاصيل ما جرى.

ويُعد سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من أبرز الشخصيات السياسية في ليبيا قبل عام 2011، إذ لعب أدوارًا مؤثرة داخل النظام السابق، دون أن يتولى منصبًا حكوميًا رسميًا، وقاد ملفات تفاوضية داخلية وخارجية.

وكان القضاء الليبي قد أصدر بحقه حكمًا بالإعدام غيابيًا عام 2015، قبل أن تلغيه المحكمة العليا وتأمر بإعادة محاكمته. وأُفرج عنه في مدينة الزنتان في يونيو/حزيران 2017، بعد احتجازه منذ عام 2011 لدى إحدى المليشيات، فيما لا تزال هيئة الدفاع تطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه.