قال مصدر مطلع على التفاصيل لقناة i24NEWS إن أوكرانيا هاجمت سفنًا روسية في ميناء بنغازي الليبي. ونُفّذت الضربة بطائرات مسيّرة، وكانت إحدى سفن البحرية الروسية من بين الأهداف. كما استُهدفت سفينتا شحن روسيتان تُستخدمان في نقل الأسلحة.

أعلنت حكومة الاستقرار الوطني الليبية المتمركزة في شرق البلاد أن تحقيقاً أولياً أشار إلى هجوم يُشتبه في تنفيذه بطائرة مسيّرة. وكانت السفينة قد توقفت في ميناء بنغازي للتزود بالوقود والإمدادات في طريق عودتها إلى روسيا، بموجب اتفاقيات التعاون البحري بين البلدين.

تنسّق السلطات مع نظيراتها الروسية لتحديد المسؤول عن ذلك.

أظهرت صور الأقمار الصناعية لشركة بلانيت لابس بي بي سي سفينة مشتعلة في الساعة 5:47 صباحًا بتوقيت غرينتش. وبدا أن صورة لاحقة، التُقطت بعد ذلك بعدة ساعات، تُظهر السفينة نفسها غارقة جزئيًا.

أفادت GNS بعدم وقوع إصابات، بينما أكد مصدران طبيان وقوع إصابات دون أي وفيات. ولم يُعرف على الفور عدد المصابين أو جنسياتهم.

وأضاف المسؤولون أن مرافق الميناء، بما فيها المستودعات، كانت آمنة، وأن العمليات العادية استؤنفت بعد السيطرة على الحريق. ولم تصدر السلطات الروسية أي رد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

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أدانت حكومة الوحدة الوطنية الهجوم المشتبه به، واعتبرته انتهاكًا لسيادة ليبيا وتهديدًا للسلامة البحرية، متعهدة باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية ضد كل من تثبت مسؤوليته. وأكدت أن ليبيا ليست طرفًا في الحرب الروسية الأوكرانية.

أعلنت الحكومة الليبية: «لن تسمح الحكومة الليبية بتحويل الموانئ أو الأراضي أو المياه الإقليمية الليبية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تصدير الصراعات الدولية».

وفي سياق منفصل، حذّرت حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً في طرابلس من استضافة قوات أجنبية والسماح لها باستخدام المرافق المحلية. وأشارت إلى «مخاوف جدية» بشأن «المخاطر التي قد تنجم عن الزج بالموانئ والمرافق المدنية في أنشطة مرتبطة بصراعات خارجية».

استخدمت القوات الأوكرانية مرارًا مسيّرات بحرية وصواريخ ضد السفن الحربية والمنشآت البحرية الروسية في البحر الأسود منذ بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022. وفي مارس 2026، اتهمت روسيا أوكرانيا بمهاجمة ناقلة روسية للغاز الطبيعي المسال باستخدام مسيّرات بحرية أُطلقت من الساحل الليبي.