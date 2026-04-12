صدمة في فرنسا: إنقاذ طفل (9 سنوات) احتجزه والده داخل مركبة منذ 2024

قوات الشرطة في شرق فرنسا كشفت في بداية الأسبوع الماضي قضية اعتداء خطيرة في قرية هاگنبخ، بالقرب من الحدود مع سويسرا وألمانيا، بعد أن أبلغ أحد الجيران عن "أصوات طفل" تصدر من سيارة تجارية متوقفة.

عندما اقتحم رجال الشرطة أبواب السيارة، وجدوا الطفل مستلقياً في وضعية جنينية فوق كومة من القمامة، عارياً ومغطى ببطانية فقط.

وفقًا لتصريح المدعي نيكولا هيتس، كان الطفل منهكًا وجائعًا جدًا إلى درجة أنه لم يستطع الوقوف على قدميه بعد بقائه لفترة طويلة في وضعية الجلوس داخل مكان مغلق.

الأب، الذي تم اعتقاله وُقدِّم ضده لائحة اتهام أولية بتهمة الاختطاف، ادعى في تحقيقه أنه حبس ابنه في نوفمبر 2024 من أجل "حمايته" من زوجته، التي قال إنها أرادت إدخال الطفل لمؤسسة نفسية.

على الرغم من هذه الادعاءات، أوضح المدعي أنه لم يُعثر على أي توثيق طبي يشير إلى مشاكل نفسية لدى الطفل قبل اختفائه، وأنه كان يُعتبر تلميذاً متفوقاً في المدرسة. الطفل نفسه أخبر المحققين بأنه واجه صعوبات كبيرة مع شريكة والده، وأشار إلى أنه يعتقد أن والده "لم يكن أمامه خيار" سوى أن يحبسه.

أظهرت التحقيقات أن والد الطفل خدع المحيطين به لمدة أشهر طويلة. المُعلمون في المدرسة تم إبلاغهم بأن الطفل انتقل إلى مؤسسة تعليمية أخرى، بينما اعتقد الأصدقاء وأفراد العائلة أنه موجود في مؤسسة نفسية.

شريكة الأب أنكرت علمها بوجود الطفل في السيارة التجارية، لكن قُدمت ضدها لائحة اتهام بسبب عدم تقديم المساعدة لقاصر في خطر، وتم الإفراج عنها تحت رقابة قانونية.

في أعقاب الكشف، تم نقل شقيقة الطفل البالغة من العمر 12 عامًا وابنة شريكة الأم البالغة من العمر 10 سنوات إلى رعاية خدمات الرفاه الاجتماعي. تواصل السلطات القانونية في فرنسا التحقيق فيما إذا كان هناك متورطون آخرون كانوا على علم بحبس الطفل ولم يبلغوا عن ذلك.