جنوب إفريقيا: اعتقال 95 مواطنا ليبيا للاشتباه في تلقيهم تدريبات في مخيم عسكري سري في شمال البلاد

ذكرت المتحدثة باسم الشرطة الوطنية في دنوب افريقيا أثليندا ماثي في منشور على منصة"إكس"، عن اعتقال 95 مواطناً ليبياً للاشتباه في تلقيهم تدريبات في مخيم عسكري سري في مزرعة في وايت ريفر في مقاطعة مبومالانغا، على بعد حوالي 360 كيلومتراً (220 ميلا) شمال شرق جوهانسبرغ.

فيما أكد وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، عبد الهادي الحويج، تقديم الدعم القانوني لليبيين المعتقلين في الخارج، وقال "الخارجية تتابع وضع الليبيين المحتجزين وتسعي إلى توفير الدعم القانوني لهم، والتأكد من أن ظروف احتجازهم ملائمة، بما يحفظ حقوقهم الأدبية والقانونية، إضافة إلى عدالة وسلامة الإجراءات القانونية المطبقة عليهم".

https://x.com/i/web/status/1816783787113541910 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وداهمت الشرطة المعسكر في مزرعة في وايت ريفر في مقاطعة مبومالانغا، على بعد حوالي 360 كيلومتراً (220 ميلا) شمال شرق جوهانسبرغ.

وقالت أثليندا ماثي إن "الليبيين صرحوا بأنهم دخلوا البلاد بتأشيرات دراسية للتدريب كحراس أمن، لكن تحقيقات الشرطة تشير إلى أنهم تلقوا تدريباً عسكرياً. وقال القائم بأعمال مفوض مقاطعة مبومالانغا الميجور جنرال زيف مخوانازي في بيان ”"إن الأفراد الـ95 الذين تم اعتقالهم جميعهم مواطنون ليبيون ويخضعون حاليا للاستجواب من قبل السلطات المختصة".

وفي السياق بثت قناة "نيوزروم أفريكا" الإخبارية صوراً لموقع الاعتقالات، تظهر معسكراً على الطراز العسكري مع خيام خضراء.