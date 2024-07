جنوب إفريقيا: اعتقال 95 مواطنا ليبيا للاشتباه في تلقيهم تدريبات في مخيم عسكري سري في شمال البلاد

ذكرت المتحدثة باسم الشرطة الوطنية في دنوب افريقيا أثليندا ماثي في منشور على منصة"إكس"، عن اعتقال 95 مواطناً ليبياً للاشتباه في تلقيهم تدريبات في مخيم عسكري سري في مزرعة في وايت ريفر في مقاطعة مبومالانغا، على بعد حوالي 360 كيلومتراً (220 ميلا) شمال شرق جوهانسبرغ.

فيما أكد وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، عبد الهادي الحويج، تقديم الدعم القانوني لليبيين المعتقلين في الخارج، وقال "الخارجية تتابع وضع الليبيين المحتجزين وتسعي إلى توفير الدعم القانوني لهم، والتأكد من أن ظروف احتجازهم ملائمة، بما يحفظ حقوقهم الأدبية والقانونية، إضافة إلى عدالة وسلامة الإجراءات القانونية المطبقة عليهم".

https://x.com/i/web/status/1816783787113541910