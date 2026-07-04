محمد السادس لترامب: "اعترافكم بسيادة المغرب على الصحراء سيظل منقوشا في ذاكرة الشعب المغربي على مر الأجيال"

وجه العاهل المغربي محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة احتفال الولايات المتحدة الأمريكية بعيدها الوطني، والذي يكتسي هذا العام طابعا استثنائيا بتزامنه مع الذكرى المئوية الثانية والنصف (الـ250) لاستقلال البلاد.

وأكد الملك محمد السادس أن الشراكة المغربية الأمريكية، القائمة على أسس الصداقة والتعاون الوثيق، قد شهدت طفرة نوعية وتطورا لافتا خلال الولايتين الرئاسيتين للرئيس دونالد ترامب. وشدد على أن القرار التاريخي المتمثل في اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، سيظل حدثا مفصليا "منقوشا في ذاكرة الشعب المغربي على مر الأجيال".

وأبرزت البرقية الملكية الأبعاد التاريخية العميقة لهذه المناسبة، التي تؤرخ كذلك لمرور 250 سنة على انطلاق العلاقات الثنائية بين الرباط وواشنطن؛ مذكرة بالسبق التاريخي للمملكة المغربية كأول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ومعربة عن اعتزاز المملكة بالروابط الاستراتيجية المتينة التي تجمع البلدين الصديقين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، نوهت البرقية بالنمو المطرد الذي تشهده المبادلات التجارية والعلاقات الاستثمارية بين الجانبين، مؤكدة التطلع المشترك نحو الدفع بهذه الدينامية وتعزيز التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح المتبادلة. كما توقفت البرقية عند أطر التعاون الأمني والعسكري الوثيق، معتبرة إياه أحد المرتكزات الأساسية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تتجسد سنويا في مناورات "الأسد الإفريقي" المشتركة التي تحتضنها المملكة.

وفي ختام البرقية، جدد الملك محمد السادس التأكيد على الإرادة الراسخة للمملكة المغربية في مواصلة العمل المشترك مع الإدارة الأمريكية، من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعميق الشراكة في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.