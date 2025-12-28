قائمة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتعمل كدولة بكل معنى الكلمة - لكنها لم تحظَ قط باعتراف رسمي من أي دولة عضو في الأمم المتحدة أو من أي منظمة دولية، حتى يوم الجمعة الماضي حين كسرت إسرائيل القواعد. فمن أنتِ حقاً، أرض الصومال؟

تعرّفوا على أرض الصومال

تبدأ تاريخ أرض الصومال الحديثة في عام 1991. في ذلك الوقت، كانت تدور حرب أهلية في الصومال، وأعلنت مجموعة من الأقاليم استقلالها وتحولت إلى دولة مستقلة تُدعى أرض الصومال. من حيث تعريف الدولة، لدى أرض الصومال كل ما هو مطلوب.

يعيش أكثر من ستة ملايين نسمة في دولة تبلغ مساحتها حوالي 130 ألف كيلومتر مربع. نظام الحكم فيها رئاسي، وتتم انتقالات السلطة بطريقة منظمة. على سبيل المثال، في السنة الماضية فاز زعيم المعارضة في الدولة بأغلبية الثلثين وأصبح رئيساً.

موقع أرض الصومال مهم بالنسبة للقوى العظمى، خليج عدن. ميناء بربرة الذي يقع على الساحل يُعتبر مكاناً ترغب كل من روسيا والولايات المتحدة في الحصول على موطئ قدم فيه.

وإذا كنتم تتساءلون كيف يمكن الوصول إلى هناك - فيتّضح أن هذا ليس مشكلة حقيقية. الأسعار تبدأ من 900 دولار لتذكرة ذهاب وإياب. يمكن الوصول إلى صوماليلاند عبر الإمارات أو عبر إثيوبيا، وتستغرق الرحلة بين 7 إلى 10 ساعات طيران.

المدير العام لوزارة الخارجية في أرض الصومال في مقابلة خاصة مع قناة i24NEWS

في مقابلة خاصة مع قناة i24NEWS في شهر مايو\ايار، صرّح المدير العام لوزارة الخارجية في أرض الصومال، الدكتور محمد عبد الرحمن: "نحن نسعى للحصول على الاستقلال من المجتمع الدولي، والجهد المركزي في سياستنا الخارجية كان لتحقيق هذا الهدف."

"لدينا كل ما يلزم لنُعترف بنا كدولة. لدينا عملتنا الخاصة، وجواز سفرنا الخاص، ونشيد وطني، وجيش خاص بنا. والحياة مستمرة في دولتنا، كما هو الحال في أي دولة أخرى"، يقول عبد الرحمن.

نحن نجري انتخابات منتظمة ونحافظ على السلام الداخلي في منطقة تشهد أحيانًا اضطرابات. لذلك نحن فخورون بنظامنا الديمقراطي، بسيادة القانون وبالصلابة التي أظهرها شعبنا على مر الطريق.

ومن ناحية السياحة، ما هي الفرص الموجودة في أرض الصومال؟ يوضح الدكتور عبد الرحمن: "أرض الصومال تقدم مجموعة متنوعة من الاستثمارات والفرص التي لم تستغل بعد، في قطاعات مختلفة تشمل الطاقة، الزراعة، التعدين والصيد. وهذا أمر في غاية الأهمية، لدينا 800 كيلومتر من المساحات البحرية".

سعيد إبراهيم، صحفي من أرض الصومال، في مقابلة خاصة

في شهر مايو الماضي، شرح سعيد إبراهيم، صحفي من صوماليلاند. لماذا انفصلت صوماليلاند عن الصومال: "كانت صوماليلاند في الواقع دولة مستقلة، لأنها نالت استقلالها من بريطانيا في عام 1960. وقد تم الاعتراف بها في ذلك الوقت من قبل 35 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة. لذلك هذه علاقة مهمة يجب على الجميع أن يفهموها."

بعد خمسة أيام فقط، اتُخذ القرار المؤسف بالانضمام إلى الجزء الآخر الذي كان يُعرف آنذاك بالصومال الإيطالي، لتأسيس دولة تُسمى الصومال. توالت الأحداث التي أدت إلى ذروة الإبادة الجماعية، حيث قُتل مئات الآلاف من الأشخاص في جميع المدن الرئيسية في أرض الصومال على يد الدكتاتور الوحشي سياد بري.

اندلعت ثورة، وفي الواقع، لم يكتفِ سكان أرض الصومال بالقتال للتخلص من سياد بري، بل استعادوا استقلالهم، وبعد ذلك بوقت قصير قرروا عدم الانضمام إلى الصومال.