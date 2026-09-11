مجلس الأمن يصوت بالإجماع على تمديد نظام العقوبات على السودان لمدة شهر واحد

بالاجماه وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار بتمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر واحد، وذلك بعد تعثر مفاوضات استمرت أسابيع بشأن توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء البلاد.

ونص القرار على تمديد العقوبات الأممية المفروضة على السودان لمدة شهر حتى 9 أكتوبر/تشلاين الأول الوشيك ، وتمديد ولاية فريق الخبراء الأمميين حتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك

ومن جهته دعا مندوب الولايات المتحدة جيفري بارتوس، في كلمته أمام المجلس، إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل، بدلاً من اقتصاره على إقليم دارفور فقط.كما طالب الأطراف المتحاربة في السودان بوقف الأعمال العدائية وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وقال: "يجب على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتفاق على هدنة إنسانية من دون شروط".

وفي السياق قال مندوب السودان لدى المجلس، الحارث إدريس، إن السودان سيظل يعارض بشدة أي محاولات لتوسيع نطاق العقوبات.