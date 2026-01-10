الجيش الجزائري يحذّر من محاولات استغلال الأزمات وزعزعة الجبهة الداخلية عبر خطاب التضليل

اتهمت المؤسسة العسكرية الجزائرية ما وصفتهم بـ"محرضي الداخل والخارج" بالسعي إلى استغلال أزمات مفتعلة من أجل تصدّر المشهد العام، عبر تسويق خطاب "فارغ ومشوَّه يهدف إلى تضليل الرأي العام وزعزعة تماسك الجبهة الداخلية". وجاء ذلك في افتتاحية مجلة "الجيش"، الناطقة باسم المؤسسة العسكرية، في عددها الصادر لشهر يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث قدّمت قراءة سياسية وإعلامية لما تعتبره محاولات منظمة للتشويش على مسار البلاد في مرحلة حسّاسة من تاريخها.

وأكدت المجلة على أن "عام 2025 شكّل محطة حافلة بالإنجازات والمكاسب، في إطار استكمال المشروع النهضوي الوطني الذي يقوده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، بثبات وحزم"، وأضافت أن "رئيس الدولة يواصل عمله بعزيمة لخدمة الشعب والدفاع عن مصالح الوطن"، غير آبه بالصعوبات أو بما وصفته بـ"مقاومة التغيير وحملات التشويش التي تقودها أطراف في الداخل والخارج، من خلال ترويج الإشاعات والأخبار الزائفة".

وفي السياق ذاته، شددت المجلة على أن بعض هذه الجهات حاولت استغلال انشغالات المواطنين، رغم أن السلطات العليا، وفق ما ورد في الافتتاحية، جعلت تلك الانشغالات في صلب أولوياتها. وأكدت أن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية «خط أحمر»، تعهّد رئيس الجمهورية بالحفاظ عليه في مختلف الظروف، باعتباره أحد ثوابت السياسة العمومية للدولة. ورأت مجلة "الجيش" أن الجزائر حققت مكاسب استراتيجية لا يمكن إنكارها، إلا من قبل "جاحد أو حاقد أو مجحف"، معتبرة أن محاولات التقليل من هذه الإنجازات تقف وراءها أطراف وصفتها بـ"مرضى القلوب والنفوس"، من محرضين في الداخل والخارج، إضافة إلى أحزاب سياسية تمتهن، حسب تعبيرها، "الابتزاز السياسي" عبر افتعال الأزمات والاتجار بها إعلامياً وسياسياً من أجل الظهور في الواجهة. وأضافت المجلة أن هؤلاء عمدوا إلى تسويق خطاب مشوَّه يفتقر إلى المصداقية، في مسعى لتضليل الرأي العام وزعزعة الاستقرار الداخلي، مدفوعين، كما تقول، بنزوات شخصية تتقاطع مع أجندات خارجية تستهدف تقويض مسار الجزائر وإضعاف موقعها الإقليمي والدولي. وذهبت الافتتاحية إلى حد اتهام هذه الجهات بـ"الاقتات من بيع الضمائر والوطن".

وختمت المجلة موقفها بالتأكيد على أن "كل المحاولات الرامية إلى عرقلة مسار الجزائر الجديدة وإجهاض مشروعها النهضوي، عبر نشر اليأس والإحباط وإثارة الفتن وبث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد، مصيرها الفشل الذريع". وأرجعت ذلك إلى وعي الشعب الجزائري، الذي صقلته التجارب والمحن، وأكسبته قدرة على التمييز بين النقد البنّاء والمخططات التي تستهدف استقراره ووحدة صفه، مؤكدة أن هذا الوعي يشكّل السدّ المنيع أمام كل محاولات التشويش والتضليل.